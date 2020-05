NYE JOBBER: Coronakrisen fikk Sivert Erland (21) (t.v.) og Filip Trzos-Oftedal (27) til å prøve noe nytt. Nå jobber begge med å stelle tomatplanter hos Hanasand Gartneri i Rennesøy i Rogaland. Foto: Hallgeir Vågenes

Norske arbeidere redder sesongen for tomatprodusent

RENNESØY (VG) Da stengte landegrenser og kansellerte flyavganger hindret utenlandske arbeidere å komme seg til Norge, ble arbeidsledige nordmenn redningen for Norges nest største tomatprodusent.

En tidligere bilselger og en permittert barnehageassistent er blant arbeiderne som nå steller tomatplanter på gigantanlegget til ekteparet Stig Jakob Hanasand og Monica Lillevik Hanasand i Rennesøy i Rogaland.

– Vi hadde ikke klart oss uten de norske ansatte. De har definitivt bidratt til å redde sesongen for oss, sier Stig Jakob Hanasand til VG.

STOR PÅGANG: Etter at flere medier omtalte at Stig Jakob Hanasand tilbød permitterte Viking-spillere jobb som tomatplukkere, har det kommet rundt 50 søknader fra nordmenn som vil ha jobb. Foto: Hallgeir Vågenes

Siden midten av 90-tallet har Hanasand Gartneri utelukkende brukt utenlandske arbeidere, hovedsakelig fra Øst-Europa, til å stelle og høste tomater. Men da coronakrisen slo inn for fullt i mars, fikk flere av Hanasands ansatte problemer med å komme seg til Norge.

– Noen land stengte grensene, og i flere land ble flytrafikken innstilt. I tillegg var det flere som ikke fikk behandlet søknadene sine i Utlendingsdirektoratet (UDI) i tide. Resultatet ble at flere vi hadde skrevet kontrakt med, ikke kom seg hit til avtalt tid, sier Hanasand.

Filip Trzos-Oftedal (27) fra Jåttåvågen i Stavanger begynte hos Hanasand Gartneri 25. mars. Han har bakgrunn som modell fra store motehus i Milano og Paris, og deltok i fjor sommer i en stor kampanje for det italienske motehuset Fendi.

REDNINGEN: For første gang siden 90-tallet har Hanasand Gartneri ansatt norske arbeidere til tomatplukking og plantestell. Nå er ni av 50 ansatte norske. Foto: Hallgeir Vågenes

Oftedal hadde jobbet en periode som bruktbilselger i familiens firma i syv-åtte måneder da han bestemte seg for å gjøre noe helt annet.

Til VG sier 27-åringen at han søkte etter noe annet å gjøre før coronakrisen inntraff, men at krisen fremskyndet prosessen og pushet ham til å tenke nytt.

– Coronakrisen har rammet bilsalget hardt, og flere i selskapet er permittert. Det er jo vanskelig å finne nytt arbeid nå. Jeg hadde lyst til å jobbe med noe matrelatert, men visste ikke helt hva. Da jeg så et tv-innslag der Stig Jakob tilbød permitterte Viking-spillere jobb som tomatplukkere, ringte jeg han, og så fikk jeg begynne her.

Oftedal sier at det har vært en fin opplevelse å jobbe i veksthusene til Hanasand.

– Man gjenoppdager jo verdien av hardt arbeid når man står i drivhuset. Det kan virke som en kjedelig jobb, men spør man om motivasjon, så får man motivasjon. Jeg hører på musikk eller podkast mens jeg steller plantene. Jeg blir her så lenge jeg føler at det er verdifullt.

LUNSJPAUSE: Her spiser de norske ansatte hos Hanasand Gartneri lunsj. Foto: Hallgeir Vågenes

Selv om mange land er begynt med en forsiktig lemping av coronatiltakene, har bedriften i Rennesøy fortsatt åtte arbeiderne fra Polen og Ukraina som sitter fast i hjemlandet.

– Et ektepar fra Ukraina kom seg hit ved å reise gjennom Hviterussland til Sverige, og deretter med fly til Norge. Så måtte de i to ukers karantene i Norge. Det ble løst ved at vi leide hotellrom for dem, sier han.

Av de 50 arbeiderne som nå jobber på gartnerianlegget i Rennesøy, er ni norske.

– Mange er studenter, men vi har hatt folk med veldig ulik bakgrunn, sier Hanasand.

STORDRIFT: Veksthusene til Hanasand Gartneri i Rennesøy dekker et område på 40.000 kvadratmeter. De siste tre årene er det investert for 75 millioner kroner. Foto: Hallgeir Vågenes

Han skryter av den norske arbeidskraften.

– De som har begynt å jobbe her har en innstilling til det å jobbe i landbruket som jeg ikke trodde var der lenger hos mange. Ikke alle passer til å jobbe i et veksthus. Arbeidet er i liten grad variert, og man må stå hele dagen. Lønnsnivået er heller ikke det høyeste. Men de norske er flinke og pliktoppfyllende.

Hanasand sier det har vært krevende å forholde seg til de plutselige endringene som coronakrisen har ført med seg.

– Nye ansatte skal ha opplæring, og det tar tid før de kommer inn i rutinene. Det fører til at produktiviteten faller. I tillegg har vi brukt mye ressurser på ulike smitteverntiltak. Vi har også vært nødt til å organisere arbeidsdagen på en annen måte, blant annet med delte matpauser.

TRIVES I VEKSTHUSET: Filip Trzos-Oftedal (27) har jobbet både som modell og bilselger. Han sier han liker godt å stelle med tomatplantene hos Hanasand Gartneri i Rennesøy. Foto: Hallgeir Vågenes

I år vil Hanasand Gartneri produsere 2000 tonn tomater, i tillegg til et par hundre tonn agurker. Det aller meste blir levert til de store dagligvarekjedene, via grossisten BAMA.

– Vi ser at etterspørselen etter frukt og grønnsaker er økende, og det er jo bra for oss. Selv om storkjøkkenmarkedet falt bort da coronakrisen kom, har økt salg i dagligvarebutikken kompensert for det, og vel så det, sier Hanasand.

PÅ LØPENDE BÅND: Hanasand Gartneri produserer 2000 tonn tomater i året. Det aller meste havner i dagligvarebutikkene. Foto: Hallgeir Vågenes

De siste årene har Hanasand ekspandert stort. Produksjonsanlegget dekker nå et område på 40000 kvadratmeter, tilsvarende seks store fotballbaner. Årsomsetningen er på rundt 70 millioner kroner.

– Vi har 180.000 tomatplanter som må stelles flere ganger i uken. Det er ikke bare å så frøet og høste tomatene. Det skal plukkes blader en gang i uken, og tomatstilken må jevnlig tvinnes rundt strengen som holder plantene oppe.

HUMLESUS: Flere tusen humler suser rundt i veksthusene til Hanasand Gartneri. Humlene sørger for bestøvning av plantene. – Humlene er like viktige som menneskene som jobber her. Og de skal hverken ha lønn eller ferie, sier Stig Jakob Hanasand. Foto: Hallgeir Vågenes

Hanasand tror coronakrisen har vært en vekker for mange.

– Jeg håper folk nå ser hvor viktig det er å opprettholde norsk matproduksjon, sier han.

Sivert Erland (21) er tilkallingsvikar hos et bemanningsbyrå i Stavanger og jobbet i et vikariat i en barnehage da han ble permittert i midten av mars.

– Det er tryggere å være her og ha en jobb å gå til hver dag, enn å bare sitte hjemme og vente på at noen skal ringe. Jeg liker å ha en fast rutine på ting. Det er betryggende.

FARGERIKT: I drivhusene til Hanasand Gartneri dyrkes det 30 ulike tomatsorter, i ulike farger og fasonger. Stig Jakob Hansand sier de har et sterkt fokus på å redusere energiforbruket. Blant annet blir alt gjødselvann resirkulert og brukt på nytt. Foto: Hallgeir Vågenes

I likhet med Filip, er Siverts jobb å stelle plantene.

– Jeg trives godt. Det er fint å føle at man blir god på det man gjør, sier Sivert, som har planer om å studere til høsten.

HEKTISK PERIODE: Katrine Røed Meberg er generalsekretær i Norges Gartnerforbund. Foto: Ingunn Haraldsen/Norges Gartnerforbund.

Generalsekretær Katrine Røed Meberg i Norges Gartnerforbund sier at med coronapandemien kom næringen i en svært utfordrende situasjon med hensyn til nødvendig sesonghjelp.

– Mange av disse kommer hvert år fra land både innenfor EØS og fra andre land, såkalte tredjeland. Dette dreier seg om sesongarbeidere som innehar nødvendig kompetanse og erfaring for de oppgavene de skal gjøre. I år har dette vært vanskelig, og vi har jobbet for å finne løsninger slik at det kan produseres så mye norsk frukt og grønnsaker som mulig.

Meberg sier at de er takknemlige for at det har vært nordmenn som har gått inn i oppgaver i grøntproduksjonen.

– Det har bidratt positivt. Samtidig er næringen avhengig av den faglige kompetansen og erfaringen de utenlandske sesongarbeiderne innehar. Produsentene trenger forutsigbarhet for å kunne sette i gang.

Publisert: 18.05.20 kl. 11:33

