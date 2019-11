STRÅLER SOM ET SOLSPEIL: Nyvalgt ordfører i Tinn, Steinar Bergsland (H), ble avslørt som vinner av 44 millioner kroner i Eurojackpot da skattelistene ble lagt frem tirsdag. På bildet poserer han foran de kjente solspeilene på Rjukan. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Ordfører vant gevinst på 44 millioner - avslørt av skattelistene

I dag kom forklaringen på at Steinar Bergsland har gått rundt og smilt så mye det siste året. Svaret finnes i skattelistene. Bergsland vant 44 millioner i Eurojackpot i juli 2018. Og etter valget i høst gjorde han comeback som ordfører i Tinn kommune.

– Er du gæren, det er helt sinnssykt mye penger, var Bergslands første reaksjon på den elleville gevinsten som fant veien til hans konto i fjor sommer.

Det var lokalavisene Rjukan Arbeiderblad og Varden som omtalte saken først tirsdag.

Nyheten regnes å være på høyde med at Høyre-mannen Bergsland nylig ble valgt til ordfører i Telemark-kommunen Tinn i kommunesenteret Rjukan. Takket være et oppsiktsvekkende samarbeid med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet kunne Bergsland fra Høyre henge Tinns ordførerkjede rundt nakken i sin andre ordfører-periode.

MILLIONÆR-MØTE: Proffsyklist og mangemillionær Alexander Kristoff møtte daværende Tinn-ordfører Steinar Bergsland etter en etappe i Tour of Norway i mai 2015. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Ikke mye privatliv

Gevinst-nyheten sprakk rett og slett ved at Bergsland plutselig sto oppført med drøyt 28 millioner kroner i formue mens inntekten i fjor var på 362.645 kroner.

Siden gevinsten kom på konto, har Bergsland investert i både leilighet i Oslo, kjøp av en Mercedes Geländewagen, nytt tak på huset, nedbetaling av gjeld og aksjeinvesteringer.

– Det stemmer det. Nå blir det ikke mye privatliv på meg, sier Bergsland til VG.

Han er egentlig mot offentliggjøring av skattelister. Helst hadde han håpet å gå under radaren med formuesøkningen. Men ryktene gikk, og Bergsland valgte å bekrefte årsaken til formuesøkningen da han fikk spørsmål om det tirsdag. Han vedgår at følelsen av å vinne 44 mill. var helt spesiell.

Den følelsen

– Det var jo sånn at jeg ikke trodde at dette gikk an. Man fantaserer jo om hva en stor gevinst skal bruke en slik gevinst til, men at det skal slå til, er jo bare helt utrolig. Sjansene er jo så små, sier Bergsland til VG.

– Den følelsen er faktisk noe jeg unner alle, legger han til.

Gevinsten på 44 millioner etter 5+1 rette i Norsk Tippings Eurojackpot-spill tilsvarer kostnaden på ni solspeil-prosjekter som Bergsland åpnet i sin forrige ordførerperiode i 2015.

– Både gevinsten og åpningen av Solspeilet var hver for seg fantastiske opplevelser. Men de kan ikke sammenlignes, sier Tinn-ordføreren.

Nøktern

Den gamle kraftkommunen i Telemark, er i likhet med den ordføreren velstående. Men fellesnevneren er fortsatt nøktern livsførsel på tross av velstanden.

Bergsland mener pengepremien ikke har endret livsførselen hans vesentlig, annet enn ved at han er fri for økonomiske bekymringer.

– Det er nok ikke behov for så hardhendte økonomiske prioriteringer i privatøkonomien som tidligere, sier Bergsland til VG.

Han mener han er akkurat den samme mannen som før kjempegevinsten. Tirsdag kveld satt han i politisk møte, men vedgår at maset om bidrag og folk som tar kontakt, er i gang.

– Jeg sier nei, men skal behandle folk med respekt, sier Bergsland som er tidligere baker.

– Du slipper å bake ditt daglige brød selv nå?

– Ja, det blir lite baking hjemme, bare en og annen pizzabunn, svarer Bergsland.

