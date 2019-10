EKSPLODERTE: Ulykken skjedde her hos smelteverket Wacker Holla Metall. Foto: VG-tipser

Dynamitt eksploderte hos bedrift i Trøndelag

To personer skal være alvorlig skadet, opplyser politiet.

Nødetatene er på vei til Kyrksæterøra i Trøndelag etter melding om en arbeidsulykke hos et smelteverk. Ifølge politiet har dynamitt eksplodert hos et firma.

– Vi har ingen informasjon per nå om hva som er hendelsesforløpet her. Brannvesenet og helse er på stedet, sier operasjonsleder Kristoffer Sollie til VG.

Han sier at det foreløpig ikke er noe som tyder på at flere enn to personer er skadet. Det er uvisst om det brenner i bygningen etter eksplosjonen.

Administrerende direktør Torbjørn Halland i Wacker Holla Metall bekrefter overfor VG at de har hatt en arbeidsulykke.

– Vi vet at det under en operasjon på en av smelteovnene våres har skjedde en sprengningulykke. Foreløpig vet vi ikke noe mer om omfanget, sier han.

Politiet sier til Adresseavisen at en av de skadde kan ha fått forbrenningsskader.

Brannetaten opplyser til VG at de er på stedet, men henviser til politiet, som først meldte om hendelsen på Twitter like før klokken 12.30, for ytterligere kommentarer.

