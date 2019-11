BEKLAGER: I over 24 timer har flere av nettverksoperatørens tjenester vært utilgjengelige, noe de beklager ovenfor kundene. Her fra Telenor sitt hovedkontor på Fornebu i Bærum. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Telenor fortsatt nede – utelukker hacking

I over et døgn har flere av Telenors tjenester vært utilgjengelige for kundene. Nå har de lokalisert feilen, men vet ikke når den rettes opp.

– Jeg vil bare si at vi gjør vårt ytterste for å få kundenes tjenester tilbake igjen, sier informasjonssjef i Telenor, Magnus Line, til VG.

Siden fredag morgen har Telenor.no, «Mine sider», betaling med SMS, kundeservice-nummer, noen av Telenorappene og e-post-tjenesten online.no vært nede for telling. Fortsatt vet ikke Line, eller Telenor, når problemene vil være fikset.

– Jeg kan ikke si annet enn at vi har funnet et feilområde, og at arbeidet fortsetter. Derfor kan vi ikke anslå noe om når dette er løst. Men vi har egne ansatte og eksterne ressurser på plass som jobber døgnet rundt, sier han.

– Vet dere hva som har gått galt?

– Nei, vi har ikke noen klar konklusjon nå. Dette begynte først og fremst som en feil på interne systemer, men i tillegg ble noen av kundenes tjenester rammet, forklarer han.

Blant de mange utfordringene flere møter på er at e-post-tjenesten online.no ikke fungerer. Dette beklager Line, som også forstår at dette kan medføre problemer for kundene.

Samtidig påpeker han at ikke alt er ute av drift.

– Alt av bredbånd fungerer som normalt, det samme gjør generell telefondekning.

Men informasjonssjefen har ingen forutsetning for å kunne si om dette er problemer som kan ramme disse delene av Telenor senere, ved en lignende situasjon.

Selv om de ikke vet nøyaktig hva feilen i systemet er, kan de nå utelukke en ting.

– Vi kan avkrefte at det er snakk om hacking eller annen ondsinnet aktivitet, sier Line, før han bedyrer at de har forståelse for at kundene er frustrerte.

Publisert: 09.11.19 kl. 12:46







