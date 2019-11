SNØFALL: Fra mandag av har det snødd i flere fylker. Foto: Cicilie S. Andersen / VG

Har sendt ut gult farevarsel for flere fylker: Venter mye snø

Det er ventet opp mot 30 centimeter snø nord i Oppland og Hedmark.

Oppdatert nå nettopp

Meteorologene varslet store nedbørmengder fra mandag av. Nå har de utstedt gult farevarsel for mye snø, som gjelder for Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Trøndelag, Oppland og Hedmark.

Fra mandag ettermiddag og til tirsdag kveld er det ventet opp mot 30 centimeter snø nord i Oppland og Hedmark, mens Trøndelag kan få opp mot 20 centimeter snø i indre og høyere strøk.

Frem til tirsdag formiddag er det også ventet omkring 20 centimeter snø i indre og høyere strøk for Aust-Agder, Telemark og Buskerud.

Varsom melder om vanskelige kjøreforhold.

Sjekk været der du er på pent.no!

Kraftig snøfokk

For Helgeland og Saltfjellet er det utstedt gult farevarsel for kraftig snøfokk. Fra mandag kveld ventes nedbør som snø over 300 til 400 meter over havet. I kombinasjon med vind, kan dette gi snøfokk på utsatte steder.

Jordskredfare

Mandag morgen dalte snøen over flere områder på Østlandet. Snøfallet førte til vanskelige kjøreforhold flere steder.

– Det renner på med utforkjøringer her, og det gjelder hele distriktet, sa operasjonsleder Anne Meyer i Sørøst politidistrikt til Drammens Tidende.

Ettersom det er ventet mye nedbør i deler av Østlandet, har NVE sendt ut gult farevarsel om jordskredfare. Stigende temperatur fra mandag kveld vil føre til regn og snøsmelting. Bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Publisert: 19.11.19 kl. 00:25 Oppdatert: 19.11.19 kl. 07:29

Mer om