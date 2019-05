SPLITTET LANDSMØTE: MDG-talsperson Une Aina Bastholm har ikke ønsket å flagge sitt standpunkt i forkant av vindkraft-debatten på MDG-landsmøtet. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Vindmøllekamp splitter MDG: Advarer mot full stopp

FORNEBU (VG) Det blåste opp til heftig kamp om hvorvidt man skal bygge ut vindmøller på land eller ikke på MDGs landsmøte fredag kveld. Lørdag stemmer de over saken.

– Vi må løse klimaproblemet uten å helle naturen ut med badevannet, og vi må utvikle bedre teknologi uten å subsidiere den med gratis naturødeleggelser, sa Erik Reitan i Bergen MDG fra talerstolen, og viste til FNs naturmangfoldsrapport som slår fast at tap av naturmangfold er en like stor trussel som klimaendringer.

Han er en av en rekke sentrale MDG-politikere som stiller seg bak en resolusjon om å sterkt begrense utbygging av vindkraft på land, og holde det til områder der det allerede er utbygget industri.

De som er mot forslaget ønsker fortsatt skjerpede krav, men frykter forslaget i praksis innebærer full stopp av utbygging av vindmøller på land.

Også i flere andre partier, blant annet Frp, har det vært heftig kamp om vindmøller på land under årets landsmøtesesong.

NEI-VIND: Vindmøller på land har ført til stor kamp i de fleste Norske partier i vår. Bildet viser vindturbiner i Fitjar kommune. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Frykter full stopp

Vindmølle-kampen i MDG står mellom grønn energi, og vern av naturområder - begge MDG-hjertesaker. De som vil begrense utbygging kraftig, mener vindmøller på land vil føre til uopprettelige inngrep i naturen. Andre mener behovet for grønn energi er så stort at man ikke har råd til å la være.

Grønn Ungdoms talsperson Teodor Bruu har tatt kraftig til motmæle mot forslaget, og advarer mot å glemme det store bildet. Fra talerstolen understreket han imidlertid at Grønn Ungdom er like splittet i saken som MDG.

Både MDG-profil Eivind Trædal og Ståle Sørensen i Viken MDG reagerer på at det i resolusjons-forslaget står at man kun skal bygge ut vindmøller på land på steder der det allerede er utbygget industri

– Vi bør ikke lukke døren fullstendig for en av de mest effektive formene for utvinning av grønn energi i dag, sa Trædal til salen.

– Reitan sa dette ikke var en resolusjon mot vindmøller, men det er det faktisk. Jeg ber forsamlingen tenke seg et eneste sted der det allerede er industri, som er stort nok for å ha vindmøller i dag. Det vil være et totalforbud mot vindmøller på land, og det kan vi overholde ikke stå for som et miljøparti, sa Sørensen.

MER STØTTE: Flere vil satse på vindmøller til havs, som disse i Danmark. Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix

Maner til å samle partiet

Einar Wilhelmsen, leder i Oslo MDG erkjenner at det er stor uenighet i partiet om saken. Selv mener han at resolusjonen går for langt. Derfor stiller han seg bak et kompromiss-endringsforslag blant annet nasjonal talsperson Arild Hermstad står bak, som begrenser vindkraft på land, men ikke i like stor grad.

– Teksten vi har foreslår går lenger enn det jeg personlig synes er klokt, sa han til salen, men:

– Jeg mener at jeg som leder i Oslo MDG, og dere som delegater, skal tenke på hvordan vi balanserer mellom ulike hensyn.

Oslo MDG-kollega Harald Nissen sa også at det virker som om MDG i har havnet i en grøft i debatten, og oppfordret salen til å stemme på kompromiss-forslaget.

SPLITTET SAL: Det er stor uenighet om vindmøller på MDG-landsmøtet. Her går talsperson Arild Hermstad, som står bak et av endringsforslagene. Foto: Vatn, Ola / NTB scanpix

Advarer mot å bli «Oslo-parti»

Odd Bovim i Vestland MDG fnyser derimot av kompromiss-forslaget, og advarte MDG mot å oppfylle stereotypien om å være et Oslo-parti

– Det er illustrerende at det er fem oslokandidater på rappen som skal ta til orde for mer landbasert vindkraftpolitikk - og det forstår jeg, for det er ikke i Nordmarka det skal være.

Forslagsstiller Reitan understreket også at landbasert vind ikke er den eneste klima-løsningen, og mener kompromiss-forslaget er for slapt.

Sindre Sørhus i Hedmark MDG mener at å gå med på vindmøller på land når man ellers er for naturvern ville gitt MDG et «voldsomt forklaringsproblem»

– Nedbygging av natur for å tilfredsstille et stadig økende forbruk har vi holdt på med lenge. Det er ikke grønt.

Publisert: 24.05.19 kl. 21:16 Oppdatert: 24.05.19 kl. 21:31