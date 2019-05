GLAD: Eskil Sandvik, som har vært blant demonstrantene mot vindmølleutbyggingen, er glad for at den nå er stanset. Foto: Privat

Stopper vindmøllebygging på Frøya: – Håper de ser galskapen

Kommune og aksjonister har protestert mot vindmølleutbygging på Frøya. Nå har kommunaldepartementet stanset utbyggingen midlertidig.

– Det er helt fantastisk. Vi hadde et telefonmøte rett etter at det ble kjent. Da var det god stemning og noen tårer, sier Eskil Sandvik, som har vært sentral i aksjonsgruppa «Nei til vindkraftverk på Frøya».

Selv trodde han ikke det han så da han først leste meldingen om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet å stanse arbeidet med vindkraftparken mens de gjennomgår Fylkesmannens behandling av saken.

– Jeg måtte sjekke dato, klokkeslett og vurdere om dette var fake news, ler Sandvik.

DEMONSTRASJONER: Bildet er fra en demonstrasjon mot vindmøllene på Frøya. Politiet har bøtelag demonstrantenes biler som sto langs veien på Frøya. Pallene som ble levert av Gustav Witzøe ble brukt til å hindre anleggstrafikk til å kjøre forbi Foto: Ronny Teigås / NTB scanpix

– Tar bekymring på alvor

– Dette er en vanskelig sak som vil ha store konsekvenser for mange. Jeg tar bekymringene til kommunen og innbyggerne på alvor. Det er helt avgjørende at alle kan føle trygghet for at det er en reell prøving departementet gjør, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding mandag.

Departementet skriver at de ikke skal ta stilling til hvorvidt det skal være vindkraftpark på øya eller ikke, men at de skal gå gjennom Fylkesmannens behandling av saken grundig.

I april startet Trønderenegeri og Stadtwerke München byggingen av fjorten 180 meter høye vindmøller i Frøya kommune, ifølge NTB. Byggingen har møtt massiv motstand fra aksjonsgruppen «Nei til vindkraftverk på Frøya».

Senere samme måned vedtok kommunestyret at dispensasjonen for bygging ikke lenger er gyldig. I mai ble imidlertid kommunestyrets vedtak kjent ugyldig av Fylkesmannen.

Det er altså Fylkesmannens behandling av saken som nå skal gjennomgås av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De skriver i pressemeldingen at saken har høy prioritet hos dem.

Uventet vedtak

Aksjonsgruppa håper nå at byggingen stanses permanent.

– Verken vi, vår advokat eller kommunens advokat hadde forventet dette. Det er derfor vi tror at dette kommer til å gå vår vei. Det skal litt til å stoppe et prosjekt som dette og når de nå gjør det håper vi at det er permanent, sier Sandvik.

TrønderEnergi er overrasket over at departementet har vedtatt midlertidig stans.

– Det er viktig å notere seg at Kommunaldepartementet ikke har gjort en realitetsvurdering av saken, sier Bengt Eidem, kommunikasjonsdirektør i TrønderEnergi.

– Fylkesmannens vedtak var veldig klart og grundig begrunnet, og vi kan derfor ikke se noen holdepunkter for at departementet skal konkludere med å omgjøre Fylkesmannens vedtak, mener Eidem.

