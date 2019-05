DØMT: En mann er i Bergen tingrett dømt til fengsel i syv måneder for en rekke grove trusler og truende atferd. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Mann i 20-årene dømt til fengsel for en rekke grove trusler

En mann i 20-årene er i Bergen tingrett dømt til syv måneders fengsel blant annet for å ha befølt en nabokvinne som forsøkte å hjelpe mannens pytonslange.

NTB

Nå nettopp







Kvinnen har forklart at hun hørte skriking og dunking i oppgangen. Hun fant den tiltalte med en pytonslange som han «kastet rundt seg», ifølge Bergens Tidende.

«Slangen ble illsint og bet tiltalte», står det i dommen.

Kvinnen skal ha tatt slangen og gått inn i mannens leilighet for å legge den tilbake i akvariet. Ifølge tiltalen blottet mannen seg da for kvinnen, begynte å beføle henne og forsøkte å dra henne ned på gulvet. Hendelsen skjedde sommeren 2018.

Mannen er dømt for en rekke grove trusler, truende atferd og plagsom oppførsel.

Han erkjente straffskyld i de fleste forholdene, men har forklart at han ikke husker alt som har skjedd. Han nektet for å ha blottet seg for nabokvinnen og for å ha befølt henne, men ble ikke trodd av retten.

Mannen ble også dømt blant annet for en lang rekke alvorlige trusler mot flere politibetjenter. Han truet blant annet med å voldta en politikvinne, drepe flere betjenter og «ta» barna deres. Han sparket også en betjent i hodet.

Hendelsene skal ha funnet sted mellom 2017 og 2019.

I januar i år oppførte mannen seg truende på en McDonalds på Lagunen kjøpesenter i Bergen. Han gjorde blant annet nazihilsen i restauranten.

Publisert: 18.05.19 kl. 19:27