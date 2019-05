Klikk for å aktivere kartet

Politiet søkte med helikopter etter ulykke: Fører funnet

Politiet søkte med helikopter etter funn av en bil med store materielle skader søndag ved Moelv morgen. Sjåføren ble deretter funnet i nærheten av bilen, og mistenkes for promillekjøring.

NTB

Politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt av veien på riksvei 213 nord for Moelv i Hedmark klokken 5.17 søndag morgen. Det var ingen til stede ved bilen da politiet kom til stedet.

– Bilen er et vrak. Vi frykter at det ligger personer i terrenget som ikke kan gi uttrykk for at de trenger hjelp, sa operasjonsleder Atle B. von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

Like etter klokken 10.00 søndag morgen melder politiet på Twitter at føreren er funnet i nærheten av der bilen kjørte ut.

«Han bekrefter at han var alene i bilen. Kjøres til traumemottaket Lillehammer for videre behandling av Helsevesenet. Fører mistenktes for kjøring i påvirket tilstand og det sikres bevis gjennom blodprøve», melder politiet på Twitter.

Politiet har satt inn politihelikopter i søket etter mulig skadde personer. En hundefører er på vei til stedet.

– Vi har søkt etter eieren av bilen i ulike kanaler, men har ikke kommet i kontakt med vedkommende, sier operasjonslederen.

