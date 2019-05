Cruiseskipet Viking Sky fikk store problemer over Hustadvika i Møre og Romsdal lørdag 23. mars. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

TV 2: Advokatfirma varsler massesøksmål på 90 millioner etter Viking Sky-hendelsen

Et amerikansk advokatfirma krever 90 millioner kroner i erstatning for alle skader som ble påført under Viking Sky-hendelsen i mars.

Advokatfirmaet Lipcon, Margulies, Alinsa & Winkleman mener cruiseskipet seilte med viten og vilje rett inn i det varslede uværet på vestlandskysten lørdag 23. mars, skriver TV 2.

Firmaet krever erstatning for økonomiske tap, samt erstatning for tort og svie. De har bedt om ti millioner dollar, rundt 90 millioner norske kroner, fordelt til alle som var om bord på skipet. Det uttaler advokat Michael Winkleman til Fox Business onsdag.

– Ikke på noe tidspunkt ble passasjerene gitt råd eller advart om den forestående faren. Det var ikke før dagen etter, da store bølger traff cruiseskipet og fikk passasjerer og ansatte til å bli sjøsyke, at skipet ga beskjed til passasjerene om at de ikke kom til å nå frem til neste stopp, sier advokatene ifølge World Maritime News.

Spesialgrafikk: Slik drev «Viking Sky» fra da motorene stanset og skipet gikk i svart.

Winkleman representerer passasjerene som var om bord på cruiseskipet. Hadde skipet fulgt Hurtigrutens vurdering samme dag, kunne krisen vært unngått, mener Winkleman. På grunn av uværet den lørdagen hadde Hurtigruten allerede innstilt sine avganger forbi Hustadvika, både sørgående og nordgående avganger.

– Det er to fergeavganger. Den ene går nord og den andre sør, i dette området på den norske kysten – kjent for å være en av de farligste punktene. De to fergekapteinene, de seilte ikke den dagen. Vil du vite hvorfor de ikke seilte den dagen? Fordi det var ville utsatt passasjerene for for stor risiko, sier Winkleman ifølge Fox Business.

– De lekte med disse menneskenes liv, og jeg tror passasjerene som allerede har kontaktet firmaet og meg selv har fortalt at de var livredde, og at det var en skremmende opplevelse, sier Winkleman.

Totalt ble 27 personer behandlet på sykehus etter hendelsen.

VG har vært i kontakt med advokatfirmaet Lipcon, Margulies, Alsina & Winkleman, men foreløpig ikke lyktes å få en kommentar fra Michael Winkleman.

Publisert: 10.05.19 kl. 14:57 Oppdatert: 10.05.19 kl. 15:36