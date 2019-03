Losoldermann om cruiseskipdramaet: – Det kunne gått mye verre

Emil Heggelund i Møre og Trøndelag losoldermannskap opplyser til VG at «Viking Sky» endelig fikk ankerfeste var cruiseskipet rundt 100 meter fra nærmeste grunne og omtrent 900 meter fra land.

Losoldermann Emil Heggelund hadde to av Kystverkets loser om bord i «Viking Sky» på turen lørdag der skipet fikk motorproblemer ved Hustadvika. Fartøyet med 1373 personene om bord, hvorav 915 passasjerer, ifølge Viking Ocean Cruises, drev fritt i full storm mens alle systemer var døde.

Bergens Tidende skriver søndag at cruiseskipet var 100 meter på å gå på grunn lørdag. Skipet har da fått maskineriet i gang og er på vei mot Molde.

Ved 08-tiden søndag morgen holder Fræna kommune pressekonferanse om situasjonen. Da var 371 personer evakuert fra skipet, men redningsaksjonen pågår fortsatt for fullt.

17 personer er sendt til sykehus som følge av ulykken, opplyser fungerende ordfører Jan Arve Dyrnes i Fræna kommune på pressekonferansen klokken 08 søndag morgen.

For minst tre av de skadede var tilstanden alvorlig lørdag kveld. Helse Midt-Norge opplyste at fem personer var innlagt på Molde sykehus, fire var innlagt på sykehuset i Kristiansund.

BEREDSKAPSANSVARLIGE: Fungerende ordfører Jan Arve Dyrnes og beredskapssjef Jan Morten Dale i Fræna på en pressekonferanse søndag morgen. Foto: Terje Pedersen/ NTB scanpix

Eldre passasjerer

Beredskapssjef i Fræna kommune, Jan Morten Dale, bekrefter at det er en utfordring at det er en del eldre mennesker om bord på skipet.

– Det er klart at det er en utfordring, sier han på pressekonferansen.

Passasjerene evakueres fortsatt ved å heises én og én opp fra båten med helikopter.

– Det er den sikreste måten å evakuere folk på slik situasjonen er nå. Dette kan ta lang tid, sier Dale.

Fritt driv i storm

Den 228 meter lange båten drev ifølge Marine Traffics registreringer med en fart på opptil syv knop uten strøm og motorkraft. Noen minutter etter blackout, slapp skipet begge ankrene i håp om å få feste i grunnen og stoppe driften.

– Det var temmelig intenst, forteller losoldermann Heggelund til VG søndag morgen.

En losoldermann er en leder for losmannskap.

– Selve driften varte omtrent 30 minutter før ankrene tok tak. Da vi endelig fikk stoppet driften på fartøyet, var det ikke mer enn cirka 100 meter fra de nærmeste grunnbråttene.

PROBLEMER: «Viking Sky» var i drift mot land i uværet lørdag. Foto: Frank Einar Vatne / NTB scanpix

– Hvordan vil du beskrive farvannet ved Hustadvika?

– Dette er et av de verste farvannene vi har i landet her - i hvert fall i dårlig vær. Det er et svært krevende farvann, sier Heggelund.

Losoldermannen opplyser at losene var om bord fordi skipet er lospliktig.

– Et så stort skip har normalt ingen problemer med å gå i det farvannet. Det var motorproblemene som skapte situasjonen. Det er en kritisk situasjon om man går på grunn. Det er grunt i hele Hustadvika. Det kunne gått mye, mye verre, sier Heggelund til VG.

Han anslår at fartøyet var omtrent 900–1000 meter fra land da det fikk feste. Etter hvert fikk skipet også tre av fire motorer i gang.

– Nær en katastrofe

Den erfarne kapteinen Olav Magne Strømsholm, som i mer enn 25 år har drevet dykkesenter og hvalsafari i området med firmaet Orca Norway, kjenner farvannet i Hustadvika bedre enn de fleste.

– Det er en kjensgjerning at Hustadvika har en historikk over tid innen skipsfarten med båter som har gått ned. Problemet med Hustadvika er at det er veldig grunt mange steder, og at det er mange skjær. Når motorene stoppet, har de virkelig hatt flaks som ikke har gått på skjær eller grunn, sier Strømsholm til VG søndag morgen.

I NATT: Passasjerer ombord i «Viking Sky» sov der det var mulig i natt. Foto: Alexus Sheppard

– Vil du si at de var nær en katastrofe?

– Ja, det er helt klart at de var nær en katastrofe. Jeg har sett litt på kartet, og her har de hatt mer flaks enn forstand. De har vært veldig heldige, sier Olav Magne Strømsholm som legger til at han ikke finner noe unormalt med ruten som «Viking Sky» holdt da tre av fire motorer stoppet lørdag ettermiddag.

Olav Magne Strømsholm forteller videre at han selv har dykket ned på de mange vrakene som ligger i Hustadvika.

– Hustadvika er en skipskirkegård, det er massevis av båter som har gått ned der og som blir veldig ødelagt. Årsaken til det er at det er så grunt at sjøen virkelig får jobbet med vrakene og brutt dem ned, sier Strømsholm.

