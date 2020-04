BEKYMRET: Byråd Omar Samy Gamal (SV) i Oslo kommune er redd for at mange innvandrere i hovedstaden ikke har tatt alvoret innover seg eller fått med seg helserådene for smittevern mot coronaviruset. Foto: KRISTER SØRBØ

Oslo-byråd: Frykter svenske corona-tilstander

Byråd Omar Gamal (SV) i Oslo er bekymret for at smittevernsrådene ikke når alle innvandrermiljøene.

I løpet av forrige uke opplevde Sverige sitt verste coronadøgn så langt i den verdensomspennende pandemien.

Totalt 18 personer døde i Stockholms-regionen i løpet av 24 timer, noe som gjorde at helsedirektør Bjørn Eriksson hevet beredskapsnivået i området til topps – til katastrofenivå.

Ifølge Expressen hadde minst seks av ofrene for coronaviruset bakgrunn fra Somalia. I kjølvannet av dødsfallene har svenske myndigheter fått kritikk for manglende informasjon om blant annet smittevern, på ulike språk.

– Jeg er bekymret for at vi får samme situasjon i Norge som i Sverige, nemlig at innvandrerbefolkningen utgjør en stor andel av dem som dør av coronaviruset. Utfordringen er at informasjonen om virusutbruddet ikke kommer frem til ulike innvandrermiljøer, slik at de også tar smittevern på alvor, sier byråd Omar Samy Gamal for arbeid, sosiale tjenester og mangfold i Oslo kommune til VG.

Smittevernoverlege Tore Steen i Oslo kommune fortalte onsdag til VG at det har vært en viss overhyppighet av smitte hos innbyggere med innvandrerbakgrunn de siste ukene. Først var bydelene Ullern, Sagene og Frogner hardest rammet, men nå øker smitten i bydeler med høyere andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Tall fra FHI viser nå at 829 av de som er registrert smittet i Norge er født utenfor Norge.

– Vi har ingen å miste

Oslo kommune har så langt oversatt helsemyndighetenes informasjon om coronaviruset til vel 18 språk og tegnspråk. I tillegg går ansatte i bydelene med mangfoldig språkkompetanse aktivt inn i forskjellige miljøer med budskap om viruset.

– Det er avgjørende at vi aktivt oppsøker folk og miljøer for å forsikre oss om at informasjon når frem. Derfor er våre folk i kommunen ute på gatene, og vi er også i dialog med bydelsmødrene, Muslimsk Dialognettverk, Islamsk Råd Norge og andre viktige organisasjoner, sier SV-politikeren.

Byråden påpeker at det allerede er mange fremmedspråklige som følger myndighetenes smittevernsråd, noe som tyder på at informasjonen har kommet frem.

– Men fortsatt er det nok for mange som ikke har tatt alvoret innover seg. Vi har ingen å miste, sier han.

– Nå intensiveres innsatsen

SV-politikeren bor selv på Grønland i Oslo, hvor han opplever at det er færre folk som samles nå enn normalt.

– Smittetallene for corona går opp i de østlige bydelene i Oslo, og det bekymrer meg. Men nå intensiveres innsatsen, også innad i miljøene, så det er mange positive trekk nå, sier han.

Bydelene i Oslo gir nå direkte informasjon til utsatte familier, foreldre med minoritetsbakgrunn, butikker og ungdomsmiljøer. I tillegg spres virusinformasjon i sosiale medier, via plakater på ulike språk i butikker, lekeplasser og parker.

Kommunen formidler også coronabudskap på minoritetsradioer.

FHI har publisert informasjon om coronavirus og karanteneregler på en rekke ulike språk på sin Youtube-kanal.

Her er myndighetenes råd

Coronaviruset smitter gjennom det som kalles dråpesmitte. Viruset finnes i små dråper som kommer ut av munnen og nesen når en person som er smittet enten hoster eller nyser.

Den vanligste måten å bli smittet på er når man puster inn dråper med smitte som svever i luften eller at du får virus på hendene og smittes hvis man tar seg i ansiktet.

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:

Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.

Hold minst én meters avstand til personer som hoster.

Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.

Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.

Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.

Du kan også bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol, hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig.

Finn alternativer til håndhilsing og klemming.

Publisert: 02.04.20 kl. 11:33

