FHI-tall: Kraftig økning i bevegelser over kommunegrenser

Tall fra Folkehelseinstituttets (FHI) viser at det den siste uken har vært en økning på 15 prosent i reiser over kommunegrenser.

I sine data har FHI ved hjelp av Telenors oversikt over hvordan store deler av befolkningen beveger seg.

De tallene viser at det har vært en jevn økning i bevegelser over kommunegrenser siden 16. mars, og at tall som sammenligner fra 20. april og uken før viser vekst på 15 prosent i disse bevegelsene.

– Jeg tenker at disse tallene er en av flere indikatorer som kan gi en anelse på etterlevelse av tiltak og sosial avstand, sier Birgitte Freiesleben de Blasio, som er leder for FHIs modelleringsgruppe.

Tallene presenterte hun på et webinar torsdag kveld.

– Hvordan påvirker økende antall reisende innad i landet smittefaren?

– Det forteller ikke noe i seg selv om nærkontakter. Hvilken kommune du smitter noen i betyr heller ikke så mye på dette stadiet i epidemien, men et større antall reisende vil jevne ut forskjellen mellom prevalensen (antall smittede personer, journ.anm) i forskjellige deler av landet.

– Hvor stor er faren for at virussmitten vil øke og at vi får en ny bølge?

– Det er en sannsynlighet for at det vil skje, men jeg vil ikke komme med noe anslag på hvor stor. Våre tidligere estimater viser at det er en sannsynlighet for at vi igjen kommer over snittet på at en smittet smitter videre mer enn en person i snitt, men så lenge hvert nye tilfelle ikke genererer mer enn en ny smittet, vil vi ikke få noen ny smittetopp, svarer hun.

Slik vil smitten minske

Per nå er antallet en smittet person smitter videre på 0,75.

Modelleringsgruppen anslår at smittetilfeller gradvis vil minke de neste ukene. De Blasio presenterte at de om en uke forventer at 234 vil bli smittet, om to uker vil det minskes til 173, før det om tre uker skal være nede i 125.

Dette vil også en gradvis nedskalering i antall mennesker som er innlagte med covid-19, og antall som trenger respirator.

