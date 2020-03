Kommer du deg ikke på butikken? Les dagens VG her!

I dagens avis har vi selvsagt mange artikler om den største dugnaden Norge har sett i moderne tid. Å holde avstand til hverandre for å holde coronapandemien på et håndterlig nivå, er én av flere tiltak vi som enkeltpersoner kan gjøre. Nå kommer også den velkjente VG-logoen minne oss om at vi skal ta vare på hverandre – men ikke ta på hverandre.

Nå nettopp

I tillegg får du en stor guide til hvordan du skal avbestille reiser, hoteller, båter, Airbnb i disse krisetider for å unngå store tap.

Vi har også møtt Silje Nergaard, som nå holder konserter i sin egen stue.

Og selvsagt: Ekstra kryssord, tegneserier, Gulljakten, Kaffepausen og quiz.

Alt dette - og litt til - kan du lese her!

Publisert: 31.03.20 kl. 07:02

