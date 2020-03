SYKLER SMUGLERRUTER: En syklist måtte torsdag snu like ved grensen i Eidskog, etter å ha møtt på heimevernspatruljer. Foto: Kjell R. Hermansen

Bruker gamle smuglerruter for å Sverige-handle

For å komme seg ubemerket over grensen til Sverige tyr man i Eidskog til nye, kreative løsninger. Med sykkel, bil og til fots drar folk gjennom smuglerstier i skogen for å handle.

– Det er flere av disse veiene og stiene rundt i området, og de har i alle år blitt brukt til smugling. Det er egentlig en skogsbilvei som skogeierne bruker, men nå ser man flere som bruker den til å komme seg over grensen, sier frilansjournalist Kjell R. Hermansen til VG.

De gamle smuglerrutene gjennom skogen i Eidskog kommune i Innlandet har fått en utvidet funksjon i en tid med strenge restriksjoner og karanteneregler.

HJULSPOR: Slik så det ut i skogen ved grensen forrige torsdag. Flere har blitt stoppet og bøtelagt ved grensen de siste dagene, opplyser politiet. Foto: Kjell R. Hermansen

Veien som Hermansen omtaler går fra Magnor i Norge til Morokulien rett over grensen. Torsdag dro Hermansen ut i området med en venninne, for å se om det var mulig å oppdage grensekrysserne.

– Denne veien ser vanligvis helt normalt ut, men denne dagen var den helt oppkjørt. Det var dype spor, både fra bil og sykkel, og sannsynligvis firehjulinger, sier Hermansen, som også møtte fotgjengere han mistenker hadde vært på handletur:

– Den første vi så kom gående med en godtepose fra «Godisfabrikken», som han forsøkte å gjemme da han så at jeg hadde kamera. Vi møtte også en syklist på bomtur: det hadde dukket opp en heimevernspatrulje idet han skulle over grensen, sier han.

Samme dag kom det også en motorsyklist susende på skogsveien.

Hermansen mener at veiene gjennom skogen har blitt brukt til smugling «i alle år», og i hvert fall siden tidlig etterkrigstid.

Under coronapandemien har det vanligvis vært færre som tar sjansen på å bevege seg over grensen.

– Før i tiden gikk folk over grensen, og nye stier ble tråkket opp. Men nå står heimevernet der ute og passer på, nærmest hele tiden, sier Hermansen.

Stiene gjennom skogen har vært godt brukt de siste dagene, forteller frilansjournalist Kjell R. Hermansen, som forrige uke dro ut for å ta bilder i området. Foto: Kjell R. Hermansen

Bøtelegger grensekryssere

Det er ikke ulovlig å krysse grensen, skal det sies. Men om du gjør det, skal du i to uker karantene. Bryter du denne, vanker det bot.

– Det er en del som benytter seg av disse veiene, men jeg kan ikke bekrefte noe eksakt antall vi har stoppet, sier politistasjonssjef i Kongsvinger, Gjermund Thoresen til VG.

De som har blitt bøtelagt av politiet, er de som kommer tilbake for å krysse grensen når de egentlig skulle vært i karantene.

– Det har vært brukt sykkel, motorsykkel, bil eller føttene, you name it. Men det som er tingen er at om du skal i karantene har det ikke noe så hvordan du tar deg over. Det er den faktiske kryssingen av grensen som har noe å si, sier Thoresen.

