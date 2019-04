PARTILEDER: Siv Jensen i Frp. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Siv Jensen: Frp har ikke mistet troverdighet i bompengespørsmålet

Frp har lenge gått til valg på å fjerne bompenger. Mens de har sittet seks år i regjering, har det oppstått bompenge-opprør over hele landet.

Mindre enn 10 minutter siden







Partileder Siv Jensen mener fortsatt Frp er partiet for bompenge-motstandere.

– Det er mulig at det er en mager trøst for folk, men man må huske på hva som hadde vært alternativet – det ville vært mye høyere bilavgifter og bompengebelastning, og antagelig også lavere samferdselsbevilgninger, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

Da Frp kom til makten med Høyre i 2013 var det 170 bomstasjoner i Norge. I november i fjor hadde det steget til 245. I 2018 fikk staten inn 11 milliarder kroner i bompenger fra bilistene. Da Frp kom i regjering i 2013 var det 9,3 milliarder (prisjustert til 2019-kroner).

les også Siv Jensen: Vil ta oppholdstillatelsen fra IS-sympatisører

– Dere har hatt seks års regjeringsmakt, og hatt både finansminister- og samferdselsministerposten. Har dere mistet troverdighet i bompengespørsmålet?

– Jeg mener at vi ikke har det. Vi har vært ærlige på dette fra dag én. Da vi kom ut av Sundvolden sammen med Høyre, var noe av det første jeg sa at vi ikke har fått gjennomslag 100 prosent i bompengepolitikken. Men til gjengjeld hadde vi fått en del gjennomslag som bidro til å trekke bompenger og bilavgifter ned, og samferdselsinvesteringene opp, svarer Frp-lederen.

les også Vil ha slutt på innkreving av bompenger til hva som helst

Nekter ansvar for Oslo-bompenger

Oslo Frp har lokalt tatt initiativ til en bompengeaksjon 1. mai. Den siste bompengeøkningen i Oslo er innført som en del av Oslopakke 3, som Frp stemte mot lokalt – men som Frp stemte på Stortinget da saken ble lagt frem der i 2017.

Siv Jensen nekter å være med på å ta ansvar for de nye bomstasjonene, og sier at det er det rødgrønne byrådet som må det.

– Vi har ikke støttet bompengefinansiering av dette, sier hun.

– Men den siste bompengeøkningen er innført som en del av Oslopakke 3, som dere har stemt for i 2017. Må ikke dere da ta deres del av ansvaret for de nye bompengestasjonene?

– Nei. Uten Frp hadde bompengene vært enda høyere. Frp har stemt mot og kjempet mot bompakken i både Oslo bystyre og Akershus fylkesting. Frp stemmer ikke for bompenger i Stortinget og innfører ikke bompenger uten at det er et flertall for dette lokalt.

Faktisk.no: Hvem bestemmer om vi skal betale bompenger?

Tapt oppslutning i opprørs-byer

Den siste tiden har Frp slitt på meningsmålingene – gjennomsnitt fra de nasjonale målingene i april er 10,6 prosent, ifølge NTB. Ved forrige stortingsvalg, fikk de 15,2 prosent oppslutning.

VGs meningsmålinger i de seks største byene før kommunevalget, viser at mens Frp går opp i Tromsø, Trondheim og Kristiansand, går de ned i Oslo, Bergen og Stavanger. I de to sistnevnte byene har det vært store bompengeopprør, noe som har gitt vind i seilene til de nye protestpartiene mot bompenger.

les også Valgthriller i Bergen: Bompenge-parti kan avgjøre

– Hvorfor er det tilsynelatende disse bompengepartiene som profitterer på bompengeopprøret, og ikke Frp?

– Jeg er i alle fall glad for at vi ser et opprør over det ganske land. Folk har kommet til en smertegrense nå, som er helt forståelig, sier Jensen.

– Vi har kjempet i alle år for å holde bompengeandelen lavest mulig, redusere bilutgiftene, og ikke minst øke statens veiinvesteringer. Men belastningen begynner likevel å bli så stor at nå må vi få en marsjordre fra landsmøtet vårt til å kunne jobbe aktivt for å finne andre og bedre virkemidler.

Hun sier den viktigste grunnen til å stemme på Frp fremfor disse partiene, er at Frp har en helhetlig politikk – og hun fremholder at Frp fortsatt er den viktigste garantisten for mindre bompenger.

les også Tre nye bomstasjoner ramponert i Bergen

FØR LANDSMØTET: Frp-nestleder Sylvi Listhaug og partileder Siv Jensen holdt pressekonferanse tirsdag før Frps landsmøte. De varslet at en av de viktigste sakene på landsmøtet vi være bompenger. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

– Et krevende år

På spørsmål om hvorfor Frp sliter på meningsmålingene, sier Siv Jensen at hun tror hovedårsaken er mye fokus på vanskelige enkeltsaker i stedet for politikk.

– Det blir jo i sum en belastning for både velgere, tillitsvalgte og folkevalgte når man må håndtere veldig mange saker som vi ikke føler representerer oss i det helet att.

For det har vært et krevende år for Frp, med flere negative saker om enkeltpolitikere. Siste sak var forrige uke, da Ulf Leirstein meldte seg ut av Frp etter at det kom inn et nytt varsel mot ham.

les også Kommentar: Hva er det med Frp?

– Det er ikke noen stor hemmelighet at vi håper at vi har lagt tiden med vanskelige saker bak oss, sa Siv Jensen under pressekonferansen partiet holdt før sitt landsmøte denne helgen.

– Kunne du ha gjort noe annerledes?

– Det er alltid lett å se ting i etterpåklokskapens lys, men jeg mener at vi holder oss med et godt regelverk for å håndtere dette. Så er det nå en gang sånn at det er den enkelte som har ansvar for de handlingene de gjør, sier Jensen.

les også Duellen i Drammen: Moxnes langer ut mot Listhaug

Frp er partiet med færrest kvinnelige tillitsvalgte. Siv Jensen sier Frp vil fortsette sitt arbeid med å øke kvinneandelen i partiet.

Publisert: 30.04.19 kl. 16:49