PÅKJØRT: Politiet er på stedet der en kvinne ble drept og en mann lettere skadet etter å ha blitt påkjørt fredag kveld. Foto: Geir Eriksen

Ektepar påkjørt – mann siktet for uaktsomt drap

En mann i 30-årene er siktet for uaktsomt drap etter at et ektepar ble påkjørt i Sandefjord fredag kveld. Han er fortsatt på frifot.

Marthe S. Lien

Sondre Nilsen (grafikk)

Oppdatert nå nettopp







Det var i 20-tiden fredag kveld at ekteparet, en mann og en kvinne bosatt i Sandefjord, ble påkjørt av en sølvgrå Audi på en gangvei i Lahelleveien i utkanten av byen.

Kvinnen, som var i 50-årene, døde av skadene hun pådro seg, mens ektemannen kom fra ulykken med lettere skader.

Den aktuelle bilen, en sølvgrå Audi A3, ble funnet av politiet ved Meny på Hasle klokken 21.52 fredag kveld, skriver Tønsbergs Blad.

Ingen opplysninger om at det var tilsiktet

Politiet har fortsatt ikke funnet føreren. De vurderer å gå ut med navn og bilde på mannen de tror kjørte bilen, dersom han ikke blir funnet eller melder seg selv.

– Han er siktet for uaktsomt drap. Vi har ingen opplysninger om at påkjørselen var tilsiktet, eller at det skal være noen relasjon mellom de involverte, sier Torje Arneson, jourhavende jurist i Sør-Øst politidistrikt, til VG.

Arneson forteller at politiet har satt alle tilgjengelige ressurser i sving i jakten på mannen, og at de jobber ut fra flere hypoteser, som ruskjøring, sykdom, teknisk svikt og høy fart og uaktsomhet.

Søker vitner

Politiet har ikke lyktes med å komme i kontakt med bileier, en kvinne som på nåværende tidspunkt befinner seg i utlandet, og opplyser at den siktede mannen disponerte bilen fredag kveld.

Politiet har snakket med flere vitner i området, og forteller at ett av vitnene reagerte på en bil som passer beskrivelsene.

Fredag kveld snakket VG med Cecilie Johnsen (40), som bor i Lahelleveien. Hun fortalte at hun satt ute på verandaen og drakk kaffe da hun hørte en bil nærme seg i svært høy hastighet.

– Jeg hørte den en stund før den kom forbi i en rasende fart. Jeg så det var en sølvgrå Audi og er ganske sikker på at det var en A3, sa hun til VG.

arrow-left









arrow-right expand-left BLOMSTER: Lørdag formiddag var det lagt ned blomster og lys, på stedet der en kvinne ble påkjørt og drept i Lahelleveien i Sandefjord.

Politiet ønsker tips i saken fra vitner som enten har sett noe mistenkelig, eller som kan ha sett den etterlyste mannen parkere bilen i det aktuelle området mellom klokken 20 og klokken 22 fredag kveld.

Teknikere vil gjennom helgen undersøke bilen for spor og eventuelle skader, mens Statens vegvesens ulykkesgruppe vil foreta tekniske undersøkelser av bilen til uken, forteller Arneson.

Publisert: 13.04.19 kl. 15:34 Oppdatert: 13.04.19 kl. 16:07