VIL LIBERALISERE: Ingvild Kjerkol (Ap) håper Frp nå kan bli med på å jobbe for liberalisering på bioteknologi-området. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Utfordrer Frp: Varsler bioteknologi-omkamp

Når Frp nå går ut av regjeringen, sier de at de ikke lenger vil være bundet av regjeringsplattformen. Da er det spesielt ett felt Arbeiderpartiet vil utfordre dem på.

Nå nettopp

– Bioteknologiloven ligger til forhandling i Stortinget. Vi kommer til å fremme alle de forslagene Frp var med på å gi flertall da Stortinget behandlet meldingen, før KrF kom i regjering. Så det blir fort en anledning for Frp til å vise at de faktisk følger sitt partiprogram og ikke Granavolden-erklæringen, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap).

Ap vil altså ha med seg Frp på å gå mot KrF, som har hatt vetorett i bioteknologispørsmål i regjeringen.

Kjerkol trekker frem spesielt fire bioteknologi-saker hun nå mener det er mulig å få flertall for på Stortinget.

Eggdonasjon

Assistert befruktning for enslige

Mitokondriedonasjon, som gir et barn DNA fra mor, far og eggdonor for å hindre at et fremtidig barn får overført mitokondrier med sykdomsfremkallende genfeil

At man ikke skal destruere sæd ved donors død

– I dag sier Siv Jensen høyt og tydelig på Frps pressekonferanse at de kommer til å følge Frps program. Det kan jo hende de tar forbehold på saker de har vært med på å legge frem. Men når de så tydelig går ut og sier at de skal følge sitt eget program bør de være mer opptatte av å bevare sine egne velgere, og ikke KrFs velgere, sier Kjerkol.

KrF-Ropstad etter Frp-exiten: – Vi har mye ugjort

Les også: Solberg: Vil samarbeide nært med Frp

– Trenger ikke forholde seg til KrF-veto

I regjeringsplattformen som ble fremforhandlet på Granavolden fikk KrF vetorett i bioteknologispørsmål. Det knuste flertallet for eggdonasjon, som regjeringen egentlig hadde vedtatt å åpne opp for før KrF trådte inn.

– 2019 skulle bli et historisk år for kvinners økte rettigheter og helse. Det ble dessverre avlyst av KrFs veto, sier Kjerkol, og legger til:

– Det trenger ikke Frp lenger å forholde seg til.

Les også: Anne Katrine er ufrivillig barnløs: Forbannet på KrFs blokkering av eggdonasjon

Når det kommer til mitokondriedonasjon (som gir et barn DNA fra mor, far og eggdonor) gikk et flertall bestående av Ap, Frp, SV inn for å åpne for dette i Norge da bioteknologiloven ble behandlet i helse- og omsorgskomiteen. Et flertall bestående av Ap, Frp, SV og Venstre ba også regjeringen komme tilbake Stortinget på egnet måte for å åpne for assistert befruktning også for enslige.

På sitt landsmøte i fjor vår, ble det også flertall i Frp – med blant annet Frp-leder Siv Jensens stemme – for å tillate assistert befruktning for enslige.

Saken om Camilla (42) som ønsker å få barnet til sin avdøde mann har også rettet oppmerksomheten mot lovverket der sædprøver automatisk må destrueres hvis en donor død. Mannen hennes avla en sædprøve før han døde, og testamenterte den til henne fordi han ønsket at hun skulle kunne få hans barn. Men på grunn av lovverket må prøven ødelegges.

VG-spesial: Donorstriden

Frp: – Åpenbart at vi vil diskutere

Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen påpeker at Frp har ledet an i liberaliseringen av gen- og bioteknologien i Norge, og har vært for eggdonasjon i mange år.

– Det er helt åpenbart at vi kommer til å diskutere hvilke ytterligere liberaliseringen vi vil ha av bioteknologiloven, sier hun.

– Personlig har jeg et brennende engasjement både for eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, og for at arvemateriell som er testamentert skal kunne bli brukt av den det er testamentert til.

Hun sier Frp har brukt mye tid på bioteknologi-spørsmål i regjering, og at de før jul la frem det hun kaller den mest liberale bioteknologiloven på 16 år.

– Vi har allerede fått betydelig gjennomslag som Ap aldri klarte i regjering. Vi støtter alt som ble lagt frem av regjeringen før jul, og det vil selvfølgelig nå bli diskusjon i Frp om ytterligere liberalisering nå som Stortinget skal behandle saken i løpet av våren.

VIL OGSÅ LIBERALISERE: Åshild Bruun-Gundersen (Frp). Foto: Hallgeir Vågenes

Hun påpeker at Frp-representantene i er fristilte i samvittighetsspørsmål.

– Så de blir jo en diskusjon hos oss, og vi har ikke akkurat rukket å diskutere det enda, sier hun, og viser til at det bare er snakk om timer siden Frp varslet at de skal ut av regjeringen og tilbake på Stortinget.

– Men dere vil ikke lenger forholde dere til KrFs gjennomslag om vetorett i bioteknologispørsmål?

– Nei.

Statsminister Erna Solberg har sagt at hun vil fortsette å styre regjeringen etter samme regjeringsplattform som frem til nå, og at hun vil invitere Frp til et nært og konstruktivt samarbeid på Stortinget.

Astrid Meland kommenterer: En syltynn regjering står igjen

Publisert: 21.01.20 kl. 08:53

Flere artikler

Fra andre aviser