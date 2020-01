PST: Hjemkomsten endrer ikke trusselbildet

NYDALEN (VG) Den norske IS-kvinnen (29) er siktet for deltakelse i terrororganisasjoner i Syria. Hun vil bli avhørt så snart som mulig.

For mindre enn 10 minutter siden

Det sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold under et pressemøte lørdag ettermiddag.

Kvinnen oppholder seg fortsatt på Ullevaall sykehus, men vil bli avhørt så snart som mulig. Hun er under vakthold av PST.

– PST har sammen med helsevesen og barnevern laget en plan som de mener er god, sier Sjøvold og bekrefter at kvinnen vil bli fremstilt for varetekstfengsling mandag.

Sjøvold opplyser at trusselbildet ikke er endret som følge av hjemkomsten.

PST pågrep som planlagt da hun landet på Oslo lufthavn på Gardermoen sent fredag kveld.

Nå vil kvinnen og barna bli fulgt opp av helsepersonell, før den terrorsiktede moren skal avhøres av politiet – og barna tas hånd om av barnevernet, ifølge VGs opplysninger.

Etter det VG kjenner til, vil kvinnen bli fremstilt for varetektsfengsling mandag.

PST: Dette bildet knytter Syria-kvinnen til IS

Utenriksdepartementet har bekreftet at kvinnens to barn ankom Norge sammen med henne, og at personell fra UD fulgte dem på reisen. Norsk politi bisto også.

REISTE VIA KASTRUP: Kvinnen fotografert på Kastrup flyplass i København fredag kveld. FOTO: ROGER SEVRIN BRULAND / NRK

Kvinnen dro til Tyrkia i 2013 etter å ha giftet seg med den norske jihadisten Bastian Vasquez, som hun dro til Syria sammen med. De fikk en sønn sammen.. Vasquez døde i 2015 .29-åringen giftet seg senere med en annen mann, som hun fikk datteren med.

Sønnen er syk og lider trolig av den sjeldne sykdommen cystisk fibrose. Det var guttens antatte sykdom som fikk regjeringen til å snu og hente hjem mor og barn.

Les også: IS-kvinnens far til VG: – Tillit til at min datter får rettferdig dom

Kvinnen er siktet for å ha sluttet seg til to terrorgrupper i årene mellom 2013 og 2019, først Nusrafronten, en al-Qaida-tilknyttet gruppe, og deretter Den islamske staten (IS). Hun og de to barna forlot det siste lille IS-området i Syria i begynnelsen av mars 2019, og har siden oppholdt seg i al-Hol-leiren i Syria.

Hun er den første kvinnen som har dratt fra Norge til Syria og kommet tilbake.

Publisert: 18.01.20 kl. 12:35

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser