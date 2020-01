POSERING: Her er fremmedkrigerne Bastian Vasquez (t.h) og to andre Syria-farere fra Norge avbildet sammen med en ukjent mann et sted i Syria. Foto: POLITIET

PST: Dette bildet knytter Syria-kvinnen (29) til IS

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener bildet av den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez i Syria i 2013 beviser at Syria-kvinnen var medlem av terrororganisasjonen IS.

Årsak: Den 29 år gamle kvinnen dro til Syria ved årsskiftet 2012–2013 for å være sammen med den norske fremmedkrigeren.

I 2013 ble terrororganisasjonen ISIL etablert i Syria ved en sammenslåing med Nusrafronten, og PST mener Vasquez sluttet seg til gruppen kort tid senere. I 2014 tok gruppen navnet Den islamske staten (IS).

Det aktuelle bildet av de norske fremmedkrigerne er tatt et sted i Syria i mai-juni 2013. Og siden den 29 år gamle kvinnen var sammen med Vasquez i det borgerkrigsherjede landet på denne tiden, så mener sikkerhetstjenesten at hun også hadde sluttet seg til ISIL, ifølge VGs opplysninger.

I tillegg mener de at hun giftet seg og etablerte seg i et område som var kontrollert av gruppen.

Tirsdag meldte VG at UD hadde hentet den lille familien ut av Syria, og at de var blitt flyttet til Nord-Irak. Torsdag kom først nyheten om at de var på vei videre til Norge, men så ble planene endret i siste liten, og det er nå uklart nøyaktig når de ankommer.

Kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, sier til VG at han ikke kan gå i detaljer rundt siktelsen før han har fått snakket med sin klient.

– Som kvinnen har uttalt til mediene tidligere er hun ikke enig i siktelsen, men hun vil samarbeide med PST når hun kommer til Norge. Utover det har jeg ingen kommentarer før etter at hun har kommet til Norge og jeg har fått gått gjennom saken med henne. Jeg håper alle har forståelse for at jeg ikke kan si noe mer om dette nå, svarer Nordhus.

Den norske fremmedkrigerne Bastian Vasquez dro til Syria høsten 2012 sammen med to andre fremmedkrigere fra Norge: To menn som i dag er 33 og 35 år.

De to mennene returnerte senere til Norge og ble straffeforfulgt for terror. Begge ble dømt til fengsel i flere år i Borgarting lagmannsrett og har sonet ferdig dommene.

Den ene av disse er på bildet der Vasquez poserer i Syria. Den tredje norske fremmedkrigeren på bildet, ble drept bare dager eller uker etter at bildet ble tatt.

Bastian Vasquez selv har aldri kommet tilbake, og PST antar at han er død.

Første IS-kvinne som returnerer til Norge

Da de to mennene oppholdt seg i Syria la Justisdepartementet frem en proposisjon med endringer i straffeloven og forslag om å kriminalisere deltagelse i terrororganisasjoner «ved ulike former for aktiv støtte». I tillegg ble ISIL terrorlistet av FN 30. mai 2013.

De to nordmennene forklarte i retten at de var i rettsvillfarelse på gjerningstidspunktet og at de derfor ikke kunne straffes. De mente altså at de ikke var klar over at deltagelse i ISIL var ulovlig.

Dette kan også bli et sentralt tema i en potensiell straffesak mot den 29 år gamle Syria-kvinnen, som er den første kvinnen som har reist fra Norge til Syria og kommet tilbake.

Borgarting lagmannsrett mente imidlertid at det å slutte seg til en terrororganisasjon i utlandet ikke er en dagligdags foreteelse, men et valg som krever overveielse og undersøkelser.

«Ved tilslutning til, og aktivitet i en terrororganisasjon er det etter lagmannsrettens syn ikke en forsvarlig handlemåte å unnlate å gjøre nærmere undersøkelser.», står det i dommen.

Lagmannsrett var også tydelig på at forsett om deltagelse i en terrororganisasjon kan foreligge.

«Selv om gjerningspersonen ikke er kjent med en eventuell listeføring og selv om vedkommende ikke er klar over at det er ulovlig å delta i organisasjonen.», ifølge dommen.

Terrorsiktet følges opp av helsepersonell

Den norske Syria-kvinnen vil bli pågrepet av sikkerhetstjenesten når hun om kort tid ankommer Norge sammen med sine to barn.

Ifølge VGs opplysninger, vil kvinnen og barna bli fulgt opp av helsepersonell, før den terrorsiktede moren skal avhøres av politiet – og barna tas hånd om av barnevernet.

PST mener på generelt grunnlag at IS-kvinner som returnerer til Norge kan utgjøre en trussel mot Norge, men at det også er fare for ytterligere radikalisering om de hadde blitt værende i Syria.

VG har vært i kontakt med PST som ikke ønsker å kommentere saken.

Etter det VG kjenner til, vil kvinnen bli fremstilt for varetektsfengsling mandag.

Publisert: 17.01.20 kl. 16:18

