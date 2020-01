Forventer at forslag om Nordnorge-banen faller i Stortinget

Et forslag om å komme i gang med Nord-Norgebanen er i dag til høring i Stortinget. Men selv ikke de som har kommet med forslaget, tror det vil få flertall.

– Det handler om igangsette arbeidet så fort som mulig. Det handler om økonomisk vekst, utvikling og verdiskapning, sier Frps Per-Willy Amundsen.

To stortingstopper fra SV og Frp har gått sammen om et forslag om at arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen bør settes i gang. Men de jobber i motbakke. Amundsen mangler fortsatt støtte fra sitt eget parti, Frp.

– Forventningen er heller ikke at denne saken skal få flertall i Stortinget i vår. Men det er viktig å løfte debatten og utfordre partiene til å tenke nytt, sier Amundsen til VG.

Grafikk: Jernbanedirektoratet

- Vi mener at det er på høy tid at landet knyttes sammen, også med jernbane-infrastruktur. Dette er avgjørende viktig for å legge til rette for en bærekraftig utnytting av de store ressursene som ligger i nord, sier Kristina Hansen, fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Vil prioritere Ofotbanen

Blant dem som har kommet på høringen for å si sin mening er Tromsø og Narvik kommune, pluss jernbaneforbundet og aksjonsgruppen for Nordnorgebanen.

– Det er både spennende og visjonært å se for seg å bygge hele Norge sammen til ett jernbanerike. Kostnader blir det, men skal vi få mer miljøvennlige transporter har vi ingen andre løsning for økte transportmidler enn det her, sier Havnedirektør Rune Johan Arnøy fra Narvik Havn.

– Uten jernbanen hadde ikke Narvik havn vært det den er i dag, påpeker Arnøy.

Han mener likevel det viktigste er å satse på dobbeltspor på den allerede eksisterende Ofotbanen, som går fra Narvik til svenskegrensen. Nord-Norgebanen er altså en ny linje fra Tromsø til Fauske.

– Dobbeltspor på Ofotbanen har høyeste prioritet, men en videreføring av en bane fra sør til nord i Norge må være kjempeviktig sett opp mot verdiskapning, opp mot fiskeri spesielt, sier Arnøy.

– Gaper over litt for mye

Jernbanen til Nord-Norge er planlagt og påtenkt i over hundre år, og omfatter en 375 kilometer lang strekning fra Fauske i Nordland via Narvik til Troms og Tromsø. Men prislappen kan bli over 100 milliarder kroner, ifølge en utredning fra Jernbanedirektoratet.

Og den er ikke samfunnsøkonomisk lønnsom, er konklusjonen. Altså vil utgiftene for samfunnet blir større enn det man får igjen i blant annet enklere transport, mindre CO₂-utslipp og færre bilulykker.

– Vi støtter utbygging av jernbane i Nord-Norge. Prislappen på over 100 milliarder kroner for en full utbygging fra Fauske til Tromsø gaper over litt for mye, uten at en kan sannsynliggjøre samfunnsnytten dette vil ha. Det er viktig å lytte til næringslivet, sier leder Jane Brekkhus Sæthre i Norsk Jernbaneforbund.

VIL HA BANEN: Per-Willy Amundsen (Frp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er begge stortingsrepresentanter fra Finnmark, men fra forskjellige parti. De har gått sammen for å få realisert Nord-Norgebanen, men må overtale både sine egne og andre partier. Her fra lanseringen av forslaget i november. Foto: Frode Hansen, VG

Norsk Lokomotivforbund trekker frem miljøaspektet ved en ny Nordnorge-bane.

– En Nord-Norge-bane vil gi positive ringvirkninger for samfunnet i form av innsparte transport- og logistikkostnader for gods og overføre persontrafikk fra fly og personbil, sier Erik Larsson i Norsk Lokomotivmannsforbund.

– Det reduserer også CO₂-avtrykk og mindre trafikkulykker, sier Larsson i NLF.

Vil ha utredning

Regjeringen har i statsbudsjettet satt av 10 millioner kroner til å starte en utredning av transportløsninger i Nord-Norge, herunder nordnorgebanen. De har altså ikke konkludert på om de mener banen bør bygges.

SV- og Frp-toppen vil at arbeidet må settes i gang.

Stortingets transportkomité må komme med sin innstilling til forslaget deres innen 10. mars og da vil det være endelig klart om forslaget får flertall.

Publisert: 28.01.20 kl. 14:31

