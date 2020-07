BOLLEKØ: Turistene står i lange køer for å få tak i bakevarer fra det populæret bakeriet i Lom. Foto: Naina Helén Jåma / Naina Helén Jåma, VG

Snart kommer de tyske turistene: – Tør ikke tenke på det engang

LOM (VG) Lom har vært stoppestedet for turister som reiser mellom øst og vest i en årrekke. Nå forbereder lokalbefolkningen seg på at enda flere turister legger turen hit i sommer.

Vanligvis står bussene med utenlandske turister tett i tett på parkeringsplassen utenfor stavkirken i Lom om sommeren.

Nå er denne, og alle andre parkeringsplasser i den lille bygda, okkupert av nordmenn i bil.

Gatene er fylt av turkledde nordmenn som er på vei til Geiranger, Stryn eller Sognefjellet i vest.

Andre skal gå i breheimen, og både Besseggen og Galdhøpiggen er populære turmål for gjestene som stopper i Lom.

fullskjerm neste FOTOVENNLIG: Det klare, kalde vannet som renner gjennom Lom er et yndet fotoobjekt.

– Kolossalt

Etter en vår preget av usikkerhet og lite turister, er optimismen i lokalbefolkningen nå stigende, forteller flere VG har snakket med.

– Vi har hatt en fordobling av salget på mat første uken i juli, sammenlignet med første uken i fjor. Det er kolossalt, sier Tor Gaute Nordal til VG.

Han driver Esso-stasjonen og Nordal Turistsenter, som tar imot både hotell- og campinggjester.

Ved siden av skogbruk er størsteparten av Loms drøye 2000 innbyggere sysselsatt i turistnæringen, ifølge Visit Norway.

fullskjerm neste TURISME: Norske turister skiller seg fra utenlandske ved at de blir værende lengre når de først er på plass, mener Esso- og campingsjef Tor Gaute Nordal.

– Alle er glade

Marit Tangvik i Turistinformasjonen håper nordmenn oppdager at det ikke er så verst i Norge, og at vi fortsetter å feriere innenlands fremover.

– Alle er glade for at turistene kommer hit. Men jeg merker også en skepsis til åpningen.

Hun oppfordrer alle til å følge smittevernreglene, og til å rydde opp etter seg når de har vært i naturen.

Denne uken har hotellene vært fulle, og campingplassene må avvise gjester tidlig på dag, forteller Nordal.

Dette til tross for at han har utvidet campingplassen, slik at flere gjester kan få plass.

– Det har ikke pleid å være så mye, men nå går det i ett, sier han.

fullskjerm neste FULLT: Vegard og Kristine Jonssen fra Jølster er heldige som har fått plass på campingplassen.

Fra 15. juli ble det åpnet opp for turisme fra grønne soner i Europa.

Norske turister kan reise uten å måtte i karantene ved hjemkomst, og turister fra de aktuelle landene får komme inn i Norge.

Hotellene i Lom har allerede fått henvendelser fra tyskere som ønsker å booke rom.

– Hvordan blir det når enda flere turister kommer hit?

– Jeg tør ikke tenke på det engang. Men vi tar det vi får, sier Nordal, som først og fremst er veldig glad for at næringslivet får en oppsving.

– Det betyr alt for Lom, sier han.

Lange køer

fullskjerm neste KIRKEKØ: Turister venter på å slippe inn i puljer straks den lokale bisettelsen er ferdig.

Ekteparet Heidi Hiken Galtestad og Gunnar Haltestad er på dagstur fra Østre Toten. Planen var å kjøpe seg kanelboller på det populære bakeriet.

Da de så køen, ombestemte de seg.

– Nei, det gidd vi itte, sier Heidi.

– Det har aldri vært så mye trafikk inn hit før. Vi sto i kø over Valdresflye, sier hun.

Også på Fjellmuseet merker de pågangen fra norske turister i år.

– Nordmenn har bedre kjøpekraft enn utenlandske turister. De er andre typer gjester, sier medarbeider Magny Hilde til VG.

Mens utenlandske turister ofte booker guidede turer med korte stopp, blir nordmenn lenger i bygda, mener Hilde.

Mandag denne uken hadde Fjellmuseet omtrent 450 besøkende, anslår hun.

– Det er mer enn det har vært så tidlig om sommeren før, sier Hilde.

Også hun merker at det folksomt i bygda:

– Har du sett køen utenfor bakeriet?

ROLIG: Familien Morgenstern har slått leir under Liabru, noen minutter kjøring unna sentrum. De blir ikke fristet når VG forteller om turisttrykket i Lom. - Det er bedre at det er rolig. Jeg tror kroppen trenger ro, sier pappa Benjamin. Barna Aaron (5) og Finja (3) leker rundt bålet, mens mamma Maria (35) henter grillpølser og ketchup. Foto: Naina Helén Jåma, VG

