BORTE: Ingen har hverken sett eller hørt noe fra Anne-Elisabeth Hagen etter at hun forsvant fra sitt hjem for 20 måneder siden. Politiet mener hun er drept og at ektemannen Tom Hagen kan knyttes til forbrytelsen. Han nekter straffskyld. Foto: Privat

Den siste telefonsamtalen: Anne-Elisabeth ringte til sønnen

I 92 sekunder skal Anne-Elisabeth Hagen ha snakket med sønnen om lønn, barnevakt og Halloween. Så ble det helt stille fra henne.

For mindre enn 10 minutter siden

Like etter at forsvinningssaken ble offentlig kjent i januar 2019 gikk politiet ut med det de fortsatt mener er det siste sikre livstegnet etter Anne-Elisabeth Hagen:

En telefonsamtale til et familiemedlem klokken 09.14.

Det var sin egen sønn hun ringte denne morgenen. Samtalen varte i 92 sekunder. Politiet mener hun ble utsatt for en alvorlig kriminell handling i sitt eget hjem kort tid etterpå, og har gransket samtalen nøye:

Virket alt normalt med Anne-Elisabeth Hagen denne morgenen? Var det noen i huset på dette tidspunktet?

– Vekket av moren

VG får opplyst at sønnen har forklart seg om samtalen i flere avhør:

Han har fortalt politiet at han ble vekket av at moren ringte. Han hadde hatt en dårlig natt og var derfor ikke spesielt pratsom, forklarte han.

I de to første avhørene var sønnen uklar om innholdet i samtalen. Han sier at han var lei seg for at han var sur og grinete, siden det i ettertid har vist seg å være det antatt siste sikre livstegnet fra moren.

Ti dager etter forsvinningen var sønnen i nok et avhør. Da forklarte han at de snakket om lønnsutbetalinger og at det var Halloween. I tillegg dreide deler av samtalen seg om at Anne-Elisabeth skulle sitte barnevakt senere på dagen.

På den tiden var også sønnen ansatt hos faren og jobbet ved Futurum næringspark i Lørenskog.

Bakgrunnen for at de to snakket om lønn var at Anne-Elisabeth tidligere på morgenen hadde snakket med en ansatt på Futurum med ansvar for lønnskjøringer, som skulle kjøres denne dagen, ifølge VGs opplysninger.

Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen selv var aktiv i disse telefonsamtalene, får VG opplyst. Dette siden sønnen og den ansatte forklarer seg samsvarende om at lønn var felles tema i de to samtalene denne morgenen.

Sønnens bistandsadvokat, Ståle Kihle, sier han han orientert sin klient om at VG vil skrive at det var sønnen som hadde 0914-samtalen med sin mor.

– Han har ingen kommentar til dette, sier Kihle til VG.

RANSAKET: Politiet har saumfart Tom Hagens arbeidsplass ved Futurum næringspark i Lørenskog og tatt en rekke beslag fra lokalene. Foto: Jørgen Braastad

– Alt fremsto normalt

Telefonsamtalen med sønnen var en av to samtaler som Anne-Elisabeth Hagen gjorde denne morgenen. Klokken 08.45 snakket hun med den ansatte ved Futurum. Samtalen varte i drøyt ti minutter og den ansatte har forklart seg til politiet om innholdet:

Ifølge den ansatte fremsto alt som normalt. Anne-Elisabeth virket vel og vedkommende mener at hun sannsynligvis hørte Tom Hagen i bakgrunnen av samtalen, får VG opplyst.

Lønn, timelister, og teaterstykket «The Book of Mormon», som Anne-Elisabeth og ektemannen hadde sett med et vennepar kvelden før, var også tema.

I tillegg fortalte Anne-Elisabeth Hagen om at hun og ektemannen muligens skulle til Kvitfjell senere samme dag. Denne turen avlyste hun overfor et familiemedlem i en tekstmelding 14 minutter etter telefonsamtalen, klokken 09.10.

Anne-Elisabeth Hagen jobbet også ved Futurum og var på jobb enkelte dager i månedene helt frem til forsvinningsdagen. I den aktuelle samtalen med den ansatte skal Anne-Elisabeth ha vært tvilende til om hun kom på jobb den dagen.

Det gjorde heller ikke Anne-Elisabeth Hagen. Isteden forsvant hun. Og ingen har fått et sikkert livstegn fra henne etter samtalen med sønnen.

– Politiet mener 9.14-samtalen er det siste sikre livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen. Vi ønsker ikke å kommentere ytterligere våre vurderinger rundt samtalen eller hvilke andre tekniske spor som kan ha betydning i saken, sier politiadvokat Haris Hrenovica i Øst politidistrikt til VG.

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med den ansatte på Futurum, men uten hell.

Ektemannen Tom Hagen er fortsatt siktet for drap, men nekter for å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Publisert: 29.06.20 kl. 10:55

