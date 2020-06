VG får kritikk i PFU

VG får kritikk i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for en artikkel om skatt for laksebransjen og mulige bindinger.

VG publiserte i november 2019 en artikkel fra E24 med tittelen

«Professorer som kritiserte innføring av ny lakseskatt: SPONSET AV NÆRINGEN».

I ingressen sto det at professorene hadde publisert kronikker om forslaget til ekstraskatt på laksebransjen, uten å opplyse at forskningen var betalt av laksenæringen. I tilknytning til artikkelen ble det også publisert en kommentarartikkel skrevet av VGs politiske kommentator.

Klager er de tre omtalte professorene – Bård Misund, Petter Osmundsen og Ragnar Tveterås. De mener VG har gått lenger enn det er dekning for i tittel og ingress, at omtalen er feilaktig og mangelfull, og at de ikke fikk tilstrekkelig mulighet for å ta til motmæle.

Dette fordi avisen utelot viktige deler av deres svar knyttet til hvordan forskningen har vært finansiert, og hvorfor informasjon om finansieringen ikke alltid har vært opplyst.

De reagerer også på at det i kommentarartikkelen ble påstått at E24 «har avslørt» at de har fått midler fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). De påpeker at informasjonen aldri har vært skjult, og mener omtalen gir et feilaktig inntrykk av de aldri har oppgitt finansiering.

De innvender også at de aldri har advart mot lakseskatt. Klagerne opplyser at de kontaktet E24 etter publisering om mangler i publiseringen, og at de fikk på et tilsvar i E24, men at ingenting av dette kom i VG.

VG avviser å ha brutt god presseskikk, og mener det var i tråd med pressens samfunnsrolle å sette søkelys på temaet. Slik VG ser det, har den journalistiske prosessen vært ryddig, åpen og saklig, og avisen kan ikke se at klagerne har påvist feil verken i påklaget nyhets- eller kommentarartikkel.

VG mener omtalen er faktabasert og nøktern, og at det er dekning for både tittel og ingress. Det vises til at FHF fullt ut er finansiert av sjømatnæringen og at formålet er å styrke næringen. Slik VG ser det, har klagerne også fått samtidig imøtegåelse.

VG mener alle klagernes vesentlige poenger er tatt med. For øvrig kan VG ikke se at

klagerne har bedt om å få noe tilsvar på trykk i VG.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener VG var i sin fulle rett til å omtale at klagerne i flere kronikker ikke hadde opplyst om finansieringen av egen forskning. Utvalget mener også at mulige interessekonflikter i både næring og forskning har offentlig interesse.

Slik utvalget ser det, er det sentrale presseetiske spørsmålet her hvorvidt VG har gitt en riktig fremstilling av saken. Når det gjelder formuleringen i kommentarartikkelen, kan utvalget forstå klagernes innvendinger.

Samtidig konstaterer PFU at det handler om en meningsytring, der det må være stor takhøyde for sterke meninger og spisse formuleringer. Etter utvalgets mening må den påklagede formuleringen aksepteres.

VG har også spisset vinklingen i nyhetsartikkelen. Som utvalget har uttalt tidligere, må det være rom for forenkling i journalistikken, men den må ikke gå på bekostning av kravet til en korrekt fremstilling, jf. punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten (VVP). Vinklingen må derfor heller ikke gå lenger enn det er dekning for, jf. VVP 4.4.

Etter utvalgets mening måtte VG kunne skrive at forskerne var «sponset av næringen», og innsnevre omtalen i ingressen til «lakseskatt» og «laksenæringen», selv om sistnevnte er noe upresist. Utvalget merker seg også at det var noe upresist å skrive at klagerne kritiserte innføringen av skatten, ettersom det de kritiserer er innretningen på skatten.

Det utvalget imidlertid finner problematisk, er at VG underspilte det faktum at forskerne også hadde midler fra «den andre parten», Finansdepartementet. Slik utvalget ser det, bidro det til å gi et misvisende inntrykk av forskerne og forskningen.

Utvalget merker seg at klagerne før publisering påpekte at det måtte komme med at de har hatt finansiering fra «begge parter», og PFU minner om at mediene ikke bare skal gi kritiserte parter mulighet for å svare; innholdet i svarene må også gjengis på en dekkende måte.

Slik utvalget ser det, handler utelatelsen her likevel ikke om manglende samtidig imøtegåelse (VVP 4.14), men om at saken ikke ble godt nok opplyst, jf. VVP 3.2. Utvalget noterer seg også at VG utelot et annet moment som var viktig for klagerne å få frem; at forskerne i noen tilfeller også hadde oppgitt finansieringskilder, men at mediene hadde kuttet opplysningene ved publisering. Utvalget ser at også dette kunne bidradd til mer balanse, da det teller til klagernes fordel.

Utvalget konstaterer at E24, som først publiserte saken, oppdaterte artikkelen med et tillegg fra klagerne. Der ble manglende opplysninger påpekt. Tillegget kom ikke med i VGs publisering.

I motsetning til VG publiserte E24 dessuten et eget tilsvar fra klagerne. PFU minner om at enhver redaksjon har et selvstendig ansvar for det som publiseres i eget medium, og kilder kan derfor ikke forvente å få tilsvar publisert i andre medier enn dem man har kontaktet. På generelt grunnlag mener utvalget at mediene likevel bør vurdere hvordan de bør følge opp artikler som er publisert gjennom stoffutvekslingsavtaler, blant annet med tanke på eventuelle korrigeringer som måtte komme. Feilaktige opplysninger skal som det heter i VVP 4.13 rettes.

I dette påklagede tilfellet kommer utvalget imidlertid til at det

kritikkverdige først og fremst handler om utelatelsen av relevante opplysninger, som bidro til å skape et misvisende inntrykk som rammer klagerne.

VG har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten.

Oslo, 23. juni 2020

Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Nina Hernæs,

Øyvind Kvalnes, Nina Fjeldheim

DISSENS:

Utvalgets mindretall registrerer at VG ikke hadde med opplysninger om at forskerne også hadde midler fra «den andre parten», Finansdepartementet. Mindretallet minner om VVP 3.2, om kontroll av opplysninger og kildebredde. Mindretallet ser at fremstillingen av forskerne og forskningen ble noe skjev, men mener medier må kunne velge seg en vinkel og et utsnitt av et sakskompleks. Det er ikke presseetisk påkrevd å opplyse om absolutt alle fakta i et bredt sakskompleks. Etter en samlet vurdering mener utvalgets mindretall at VG ikke har brutt god presseskikk.

Anne Weider Aasen, Kristin Taraldsrud Hoff

