FOLKSOMT: Utelivet i Oslo våknet til liv igjen da utestedene igjen fikk servere alkohol til klokken 03.00. Her fra utenfor Cafe Sør, hvor flere mennesker samlet seg utenfor uteserveringen. Foto: Privat

Nakstad om bilder fra Oslo-helgen: Åpenbart at mange ikke holder tilstrekkelig avstand

For første gang på flere uker fikk Oslos utesteder holde åpent til langt på natt i helgen. Da kom det flere meldinger om store folkemengder hvor flere personer var langt tettere på hverandre enn én meter.

Natt til søndag var mange personer ute i Oslo, etter at utesteder fikk lov til å holde kranene åpne frem til klokken 03.00, etter flere uker hvor det kun var tillatt med alkoholservering frem til klokken 23.30 i hovedstaden.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) stilte seg svært kritisk til alt bråket og de store folkesamlingene som det hadde blitt meldt om og truet søndag med ny skjenkestopp.

På bilder som VG har fått tilgang til som er tatt natt til lørdag, ser man at store grupper med folk er samlet i Oslo-gatene, blant annet utenfor Cafe Sør og ved Sentrum Scene, begge i Torggata. På bildene står flere personer svært tett.

– Åpenbart at mange ikke holder tilstrekkelig avstand

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, sier det er et delt ansvar at vi ikke får ytterligere smittespredning.

– Både utestedene og gjestene har et ansvar for å følge smittevernreglene. Kommunen er dessuten ansvarlig for å føre tilsyn og påse at smittevernet er godt nok, skriver han i en e-post til VG.

Nakstad forklarer videre at det mest avgjørende for smitterisikoen er hvor tett man er på andre personer, uansett om man er ute eller inne.

FRYKTER SPREDNING: Dersom folk ikke holder tilstrekkelig avstand og smitteførende personer benytter seg av utelivstilbudet er det betydelig økt risiko for økt smittespredning, hevder Espen Rostrup Nakstad. Foto: Krister Sørbø, VG

– Dersom en syk person hoster eller nyser i nærheten av deg er smitterisikoen stor. Derfor bør man holde minst en meter avstand til andre, gjerne mer.

Med dette i tankene er han tydelig på hva han mener om bildene:

– Det er åpenbart at mange ikke holder tilstrekkelig avstand på bildene fra helgens uteliv i Oslo. Det er heller ikke lett når mange oppsøker de samme byrommene og trengselen blir stor.

Nakstad mener det er fare for at flere blir smittet med åpne utesteder.

– Dersom vi får økt smittepress i samfunnet og flere smitteførende personer benytter seg av det samme utelivstilbudet, er det betydelig økt risiko for smittespredning. Vi håper å unngå at det skjer.

– Er det ulovlig å være under en meter fra en utenfor egen husstand, eller er det kun en anbefaling? Hva er anbefalinger, og hva er ulovlig?

– Avstandsreglene er dels fagmyndighetsråd, dels hjemlet i forskrift – slik som kravet til arrangementer om minst en meter avstand og maksimalt 200 deltagere.

STILLE: Før reglene for skjenkebevillingen ble åpnet opp var det få personer å skimte i Oslos gater på kvelden og natten. Foto: Krister Sørbø, VG

Måtte jobbe hardt med gjestene

Daglig leder av Cafe Sør, Laurent Vacarisas, sier de har forberedt seg på de utvidede åpningssidene. Blant annet har de økt bemanningen med rundt én tredjedel, og ansatt flere vakter.

– Det er hyggelig, men vi må også jobbe veldig for å få folk til å forstå at én meter avstand skal gjelde. Selv om vi er åpne til klokken tre, er det de samme reglene som gjelder etter midnatt, sier han.

Selv var ikke Vacarisas til stede på Cafe Sør i helgen, men han sier han snakket med dørvaktene.

SITTER TETT: Også utenfor Sentrum Scene var det tettpakket med folk. Foto: Privat

– De hadde kontroll, men måtte jobbe hardt for å få folk til å skjønne reglene. Vi har mer enn nok å gjøre for å håndtere folk hos oss. Å prøve å håndtere det som skjer ute på gågaten er vanskeligere.

Han presiserer også at det ikke er deres ansvar å passe på hva folk gjør ute på gaten.

– Det er et fellesområde som ikke tilhører Cafe Sør. Alle må skjønne reglene og følge dem. Det er bra vi åpnet igjen, men det kan skrus tilbake fort.

– Må skjerpe seg

Samtidig retter han en streng pekefinger mot dem som var ute på byen i helgen og ikke fulgte smittevernseglene.

– De må skjerpe seg. Det er viktig at personer som vandrer rundt i Torggata følger reglene. Jeg skjønner at folk vil danse og høre på musikk, men det er viktig å huske på at dette er en ny situasjon.

– Frykter du Oslo kommune vil stramme inn på reglene igjen?

– Det gjør jeg. Derfor er det viktig at alle utesteder tar ansvar både inne og på uteserveringene. Det er viktig at ikke et utested ikke følger reglene, for da må vi alle betale prisen for det.

– Hvis vi må stenge fordi folk ikke følger smittevernreglene, vil mange ikke klare å reise seg igjen. Vi håper at folk ønsker å støtte oss ved å ta i bruk Oslos kulturtilbud, men at folk husker at dugnaden fortsatt gjelder.

Publisert: 28.06.20 kl. 22:17 Oppdatert: 28.06.20 kl. 22:51

