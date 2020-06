PÅ JOBB: Abdelilah Saeme under en rettssak i Oslo tingrett. Foto: Gisle Oddstad, VG

Abdelilah Saeme tiltalt for grov korrupsjon

Påtalemyndigheten mener den profilerte advokaten avtalte at han skulle bestikke politiet slik at klienten slapp å bli tiltalt eller dømt.

Advokaten er tiltalt etter at påtalemyndigheten mener han skal ha avtalt med sin klient at han skulle motta et større pengebeløp og at deler av pengene skulle gå til å bestikke politiet.

– Det er en tiltale for grov korrupsjon. Det er alvorlig når en offentlig oppnevnt forsvarer begår den typen handlinger. Det undergraver tilliten til offentlig oppnevnte forsvarere når de tar imot penger fra klienten, sier statsadvokat Carl Graff Hartmann til VG.







28. februar 2018 ble Saeme, som har vært oppnevnt i flere profilerte straffesaker, siktet for grov korrupsjon. Politiet mener han skal ha mottatt en såkalt utilbørlig fordel våren 2013. VG har tidligere omtalt at et lydopptak av en samtale er blant politiets beviser.

Saeme nekter straffskyld og beskriver ifølge sin forsvarer John Christian Elden tiltalen som «utrolig».

– Mottok «delbetaling»

Påtalemyndigheten mener Saeme aksepterte et tilbud fra en klient han var offentlig oppnevnt forsvarer for om at han skulle motta 20.000 euro. Ifølge tiltalen skal han ha gitt klienten en forestilling om at han ved hjelp av pengene ville unngå at klienten ble tiltalt og/eller dømt for oppbevaring av over to kilo heroin.

Senere ble beløpet ifølge tiltalen redusert til 10.000 euro og deretter skal Saeme ha reist til Tyskland hvor han skal ha mottatt 5000 euro i kontanter som en «delbetaling».

Nekter skyld

Klienten ble senere både tiltalt og dømt for oppbevaringen av heroinen.

– Han er ikke anklaget for noen mulighet for motytelse, som normalt er en forutsetning for at noen reiser korrupsjonsflagget. Han har mottatt, oppbevart og viderebetalt 40.000 kroner i klientmidler, og er frustrert over at politiet denne gang velger å tro dulgte anklager fra narkotikasmugleren som de i hans egen rettssak mente løy hevet over enhver rimelig tvil. Advokaten nekter seg skyldig både når det gjelder faktum og jus, sier Elden til VG.

Statsadvokaten påpeker at tiltalen er tatt ut uavhengig av at klienten ble dømt.

– Tiltalen går på at han har akseptert et tilbud, sier Hartmann.

Saeme er også tiltalt for bedrageri, brudd på tolloven og bokføringsloven.

– Bedrageriet baserer seg på den samme handlingen, som går på at han har forledet klienten, sier statsadvokaten.

Abdelilah Saeme har drevet egen advokatpraksis siden 2001. Han jobber hovedsakelig med strafferett og har jobbet med saker som Nokas-ranet, trippeldrapet i Pakistan i 2013 og Kato Air-saken.

Rettssaken er ennå ikke berammet.

Abdelilah Saeme har ikke besvart VGs henvendelse mandag.

Publisert: 15.06.20 kl. 11:41

