Drømmehelg i vente - kanskje tropenatt til uken

Drømmeværet er her! Hele landet sør for Troms kan vente temperaturer over 20 grader i helgen. Varmest blir det innerst i vestlandsfjordene.

– Sommeren er kommet – og finværet vedvarer over helgen, sier vakthavende ved Vervarslinga på Vestlandet Magnus Haukeland.

Han melder om sol og lettskyet over hele landet. Bare Rogaland og Vest-Agder kan få regnbyger i morgen, men også der blir temperaturene høye.

– Østlandet får over 25 grader, Vestlandet over 25, Trøndelag over 25 ...

SØRENGA: Ungdom nyter godværet midt i Oslo. Foto: MATTIS SANDBLAD

Andreas Rognmo (23) og Sebastian Johansen (23) kastet seg i fjorden på Sørenga i Oslo, der det var tett av ungdommer på soldekket.

Nyter helgen

– Kanskje er det 17 grader i vannet, men det holder i massevis. Det er så varmt i solen at det går 30 sekunder før vi har lyst til å hoppe uti igjen, sier Sebastian.

Andreas bor i nærheten av den populære badeplassen.

– Vi er her hele tiden. Det er i hvert fall et par måneder siden vi hadde første badet, men da var det kaldt.

– Og planene for helgen?

– Noe godt å drikke og mer bading. Når det er helg og solen skinner, ønsker vi bare å nyte tilværelsen. Det er kjempedeilig, det, sier Sebastian Johansen.

Finvær hele uken

Vakthavende meteorolog må helt til Troms før temperaturen synker under 20 grader lørdag. Lengst i nord kan Finnmark vente seg over 15 grader.

– Varmest blir det innover fjordene på Vestlandet, hvor østavind gir føneffekt på vestsiden av fjellene. Der kan det bli opp mot 30 grader lørdag, sier Haukeland.

Forklaringen på superværet er høytrykk og varme luftmasser – og sørøstlig vind som gir full sommer også på Vestlandet og i Trøndelag.

– Høytrykket vil prege været i hele neste uke, spesielt i Sør-Norge.

2019: Unger badet i fontene i Spikersuppa i Oslo i juli i fjor. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Meteorologen sier at temperaturen faller i nord allerede på søndag. Da kan det også bli spredt regn i de nordligste fylkene.

– I Sør-Norge kan vi få ettermiddagsbyger og tordenskrall, det er typisk når det blir så varmt, sier Magnus Haukeland.

Mulig tropenatt til uken

Han nøler litt med svaret om vi kan få tropenetter, når kvikksølvet aldri synker under 20 grader mellom klokken 20 og klokken 08.

– Det er en viss sjanse i natt, men den er liten. I så fall skjer det i indre strøk på Vestlandet. Der var minimumstemperaturen natt til i dag over 17 grader.

Vakthavende meteorolog legger fortrøstningsfullt til at sjansen for tropenatt er større utover neste uke – til og med på Østlandet.

I fjor kom sommerens første tropenatt 25. juli. Natt til 27. juli registrerte 19 værstasjoner over hele landet tropenatt.

Det kan være lurt å nyte finværet. Prognosene til Storm Geo viste for noen dager siden våtere og kaldere vær mot slutten av juni.

Publisert: 12.06.20 kl. 19:30

