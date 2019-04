VIL UTVIDE: Helsepolitisk talsperson i Ap, Ingvild Kjerkol, mener grensen for selvbestemt abort bør gå ved 18 uker. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Aps helsetopp: Vil ha 18 uker selvbestemt abort

FOLKETS HUS (VG) Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, jobber for at partiets landsmøte skal utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker og skrote nemndene.

Oppdatert nå nettopp







– Vi har hatt et helt absurd år, hvor abortloven har blitt satt i spill. Ap har i vårt partiprogram frem til 2021 at vi står på dagens abortlov. Men det som er spesielt, er at abortloven kommer til votering denne stortingsperioden med forslag om en innstramming. Det er historisk, og gjør at dagens abortlov med nemnder egentlig er åpnet opp, sier Kjerkol til VG.

Flere lokallag har foreslått å fjerne abortnemndene og gi norske kvinner selvbestemmelse frem til uke 18. Nå går kaster altså Kjerkol seg inn i abort-debatten, og går ut med støtte til å endre loven.

les også Susanne Kaluza: «Hvilket jævla år er det egentlig?»

I Aps partiprogram står det at «dagens abortlov på en god måte balanserer hensynet til kvinnen på den ene side og vernet om fosteret på den andre side», og at Ap vil beholde dagens grense på 12 uker.

Nå kan partiet snu. I fronten står Kjerkol, som også leder redaksjonskomité 2. De skal behandle endringsforslaget på landsmøtet. Kjerkol vil ikke svare på spørsmål om hun eventuelt vil ta ut dissens, hvis komiteens flertall ikke går inn for forslaget.

Klarer ikke forsvare nemndene

Kjerkol sier mange i Ap har levd med abortloven vi har i dag, som et kompromiss som kan sikre kvinner trygghet om sine rettigheter.

– Men halvparten av partiene, de som danner flertall i dag, sier at dette kan vi forhandle om ved enhver korsvei. Da kan vi ikke forvente at Ap skal opprettholde et kompromiss – da må Ap ta en diskusjon på hva vi mener er riktig, og mange Ap-ere, meg selv inkludert, klarer ikke å forsvare nemndsystemet i dag.

les også Angriper regjeringens gravid-politikk

– Fører ikke flere senaborter

Kjerkol understreker de som tar abort sent, oftest er kvinner som i utgangspunktet ønsker barn, men støter på problemer i svangerskapet – mens de som allerede har bestemt seg for at de vil ta abort, gjør det tidlig.

– Selvbestemmelse i seg selv fører ikke til flere aborter – vi har selvbestemt abort til uke 12 i dag, og 85 prosent av abortene blir foretatt i uke 8. I Sverige har de fri abort til uke 18, og de har heller ikke flere senaborter enn oss, sier hun.

– Det som er det viktigste er at vi unngår disse senabortene. Der har Ap sagt hele veien at vi må ha god svangerskapsoppfølging, ultralyd i første trimester, og en god oppfølging for dem som

har funn, og som opplever alvorlig sykdom og tilstander hos barnet.

les også Regjeringen lanserer ny kvinnehelsestrategi: Utvider ordningen med gratis prevensjon

Hennes hovedargument for å endre loven, er belastningen kvinner kan utsettes for ved å møte i en abortnemnd.

– Det har kommet forskning som viser hva slags påkjenning det faktisk er for kvinner å stå i den situasjonen, og be om noen kan avgjøre deres skjebne. Det er en umyndiggjøring av kvinner. For meg er det den prinsipiell tilnærming at dette må kvinner avgjøre selv.

Hun mener også man bør utrede hvordan man kan møte kvinner som må ta senabort på en bedre måte i helsevesenet.

Kjerkol vil ikke ta en vurdering av om hun tror at Ap-landsmøtet ligger an til å gå inn for en endring.

– Jeg tror dette kommer til å være en debatt helt frem til vi skal vedta et nytt stortingsvalgprogram i 2021. Hva landsmøtet lander på vet ikke jeg, vi jobber med det i redaksjonskomiteen. Men for meg er det viktig å si at jeg klarer ikke å forsvare nemndene lenger.

les også Tvillingabort skal til nemnd – Ap varsler omkamp

Abortendring før sommeren

Før sommeren vil Erna Solbergs flertallsregjering legge frem forslag om å sende alle søknader om fosterreduksjon, ofte kalt «tvillingabort», til behandling i nemnd.

Allerede i februar varslet Arbeiderpartiet at de er klare for omkamp.

– Vi kommer til å reversere dette så snart vi får flertall for det. Det går ikke an å forsvare denne nemnd-praksisen, sa Kjerkol da.

Publisert: 05.04.19 kl. 09:57 Oppdatert: 05.04.19 kl. 10:08