DUELL: Ap-leder Jonas Gahr Støre angrep statsminister Erna Solberg mange ganger fredag. Hun viste ingen interesse for verken ham eller opposisjonen da hun talte på Høyres landsmøte forleden.

Sjekk den forskjellen: Jonas 17 - Erna 0

Ap-leder Jonas Gahr Støre angrep Erna Solberg og regjeringen 17 ganger i sin landsmøtetale torsdag. Erna Solberg unngikk alle angrep på Støre da hun talte til sitt parti.

VG har gått gjennom landsmøtet-talene til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre .

Vi fant en bemerkelsesverdig forskjell:

Mens Støre fredag hogg løs på Solberg og regjeringskameratene 17 ganger, nevnte ikke Solberg Støre eller opposisjonen med ett ord - ikke med ett eneste ord - i løpet av den 45 minutter lange talen hun holdt på Høyre-landsmøtet i mars.

Hun snakket utelukkende om eget partis og regjering sin politikk og gleden over å ha samlet en fire partiers borgerlig regjering.

Det nærmeste vi kom noe som kan tolkes som indirekte kritikk, var at hun sa at «Torbjørn hadde nylig et følelsesutbrudd».

Det dreide seg om et Facebook-innlegg, hvor næringsminister Torbjørn Røe Isaksen blant annet uttrykte bekymring over at den radikale miljøbevegelsen ikke ser de utfordringene norske næringer står overfor.

Støre-angrep

Støre valgte i dag motsatt strategi. Han sa blant annet:

«De sier: «Tiden for store velferdsreformer er over».

Og der holder de det de lover!

På seks år har høyre-regjeringen ikke levert en eneste stor velferdsreform».

Og:

«Når det gjelder Høyre og pappapermen er det ikke lett å forstå hvor de går. I 2013 ville de avvikle pappapermen. Så, i regjering, ville de bare redusere den. Så økte de den med en uke og nå vil de avvikle igjen. De vingler så mye at selv pappaer kjenner morgenkvalme» til landsmøtesalens store glede.

Her kan du se hele Støres tale:

Solberg-stikk til Støre

Slik fortsetter Støre med 15 andre temaer. Han nevner i den forbindelse Solberg, andre regjeringspartier eller «høyresiden» godt over 20 ganger.

Solberg fulgte talen til Støre og sier dette om VGs opptelling:

– Jeg tror velgerne er litt lei av å høre politikere som rakker ned på hverandre istedenfor å snakke om egen politikk og egne løsninger.

– Hvorfor nevnte ikke du Ap og Støre i din tale?

– Høyres landsmøte handler om utfordringer og løsninger på problemer i folk hverdag, ikke å karakterisere Arbeiderpartiet og Jonas. Jeg brukte min tale til å snakke om blant annet Høyres plan for å investere i mennesker og deres kompetanse, skape en bedre skole og skape flere jobber, sier Solberg til VG.

En annen statsråd fikk også med seg Støres budskap i dag. Hun er også fra Høyre, men ikke like forsiktig som sjefen: Arbeids- og sosialminister Anniken Huitfeldt går til kraftige angrep på Støres tale.

– Feil på feil

– Støre kommer med feil på feil. I dag forsøkte han å få folk til å tro at regjeringen har kuttet i antall årsverk i Arbeidstilsynet. Det er feil. Støre kan begynne med å lese Arbeidstilsynets årsrapport. Jeg vet de har rapporten, for den har Ap fått av departementet mitt. Der står det at antall årsverk har økt hvert år siden 2015. Totalt er det 30 flere årsverk i 2018, sammenlignet med i 2015, sier Hauglie.

– Og for noen dager siden hevdet han at regjeringen «har bygd et arbeidsliv hvor innleie og midlertidighet florerer». Så kom det frem at Faktisk.no har faktasjekket påstanden. Under den rødgrønne regjeringen Støre selv var en del av var andelen midlertidig ansatte 8,8 prosent. Under vår regjering har den falt til 8,3 prosent, sier hun og legger til:

- To minus gir ingen pluss, Støre. Det gir bare feil på feil.

Støres svar

Støre sier det er en naturlig årsak til at han er i angrepsmodus, og ikke Solberg.

– Vi er i opposisjon. Det betyr at vi må fortelle hva vi vil gjøre annerledes enn høyreregjeringen. Og den lista er lang: Vi vil at fellesskapet skal ta ansvar for omsorgsoppgaver, vi vil rydde opp i arbeidslivet, vi vil bruke skattesystemet til å dele mer rettferdig og velferdstilbud som skolemat og SFO til å utjevne forskjeller. Alt dette gir mer mening når vi samtidig forteller at høyreregjeringen går i motsatt retning.

Her er Solbergs tale til Høyre-landsmøtet:

– Nekter å se hele sannheten

Hauglies feil-rop fnyser han av.

– Hauglie nekter konsekvent å se hele sannheten. Folk med usikre, tidsbegrensede jobber omfatter mange flere enn de som har stillinger som registreres som «midlertidig». Innleid arbeidskraft og konsulenter er ofte registrert som hele stillinger, men i realiteten jobber de på korte kontrakter uten rettigheter, som vi ser i Aleris-saken, og legger til:

– Denne gruppen vokser. De siste to årene har antall lønnstakere i bemanningsbransjen økt med 19 prosent. Selv når vi forholder oss til den strenge definisjonen av midlertidige stillinger, som Hauglie gjør, er det sånn at andelen sank da vi satt i regjering, mens denne gode utviklingen stoppet opp da vi byttet til høyreregjering.

