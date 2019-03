Vakthavende brannbefal, Arvid Gilje, berømmet innsatsen til Sandra Dalebø (23). Foto: Privat/Politiet

Hyllet etter Gudvangatunnel-brann: – Hadde fylt opp bagasjerommet om jeg måtte

Sandra satt i lederbilen for kolonnen der en lastebil begynte å brenne - og reagerte lynraskt. Nå får hun skryt for innsatsen for å få arbeiderne som var inne i tunnelen ut.

Oppdatert nå nettopp







Natt til lørdag begynte en trailer å brenne i Gudvangatunnelen i Aurland.

33 personer ble evakuert og fire personer ble sendt til sykehus.

Vakthavende brannbefal i Aurland brannvern, Arvid Gilje, berømmer innsatsen til alle de involverte mannskapene, og spesielt føreren av ledebilen som kjørte sammen med lastebilen som tok fyr.

– Den som kjørte ledebilen gjorde en kjempeinnsats med å få ut alle sine, og det var godt samarbeid mellom alle involverte, sier Gilje til Bergens Tidende, som først omtalte saken.

Da vogntoget tok fyr natt til lørdag, satt Sandra Dalebø (23) bak rattet som ledebil for en kolonne på fire lastebiler. Bak henne lå tre lastebiler - svært tett.

– Vi lå veldig tett og i lav fart - kanskje rundt 20 km/t - fordi vi akkurat hadde passert arbeidsområdet. Jeg skulle til å dra igjen da lastebilen bak begynte å blinke med lysene. Jeg så flammene med engang i speilet, forteller Sandra Dalebø.

Til VG forteller den unge helten at hun løp det hun kunne til nærmeste skap og varslet om brannen. Deretter vinket hun en av bilene i kolonnen forbi, fikk føreren ut av den brennende bilen inn til seg og ga gass det hun hadde.

les også Vogntog tok fyr i Gudvangatunnelen – fire til sykehus

Samtidig fikk hun beskjed om at det var dieseltanken i lastebilen som brant.

– Da gikk det ufattelig kjapt. Jeg fortsatte å kjøre, og ropte til arbeiderne underveis at det brant og at de måtte komme seg ut. Det var 26 stykker, som heldigvis hadde egne biler, sier hun, og legger til:

– Jeg hadde fylt opp bagasjerommet om jeg måtte.

les også To vogntog brant på samme sted med seks års mellomrom, årsak: For dårlige bremser

Føreren av de to lastebilene kom seg ut ved egen hjelp den motsatte veien, ifølge Dalebø, som er takknemlig for at hendelsen gikk så bra.

– Om en uke er jeg forhåpentligvis tilbake på jobb, sier hun.

Rykket ut på stedet

Søndag formiddag rykket geologene i Statens vegvesen og havarikommisjonen til Gudvangatunnelen for å vurdere skadene etter brannen natt til lørdag.

Ordfører, Noralv Distad (H), venter spent på svar om hvor lenge tunnelen forblir stengt, skriver NRK.

– Det skaper utfordringer, sier Distad til NRK, som opplyser at man jobber for å finne løsninger for skoleelever, barnehagebarn og kommunalt ansatte som bor i Gudvangen.

les også Gassflaske eksploderte i T-banetunnel i Oslo

Arbeidet til geologene og havarikommisjonen måtte utsettes fra lørdag fordi det var for varmt i fjellet.

– Når geologene har fått tatt sin vurdering, får vi en bedre oversikt over hva som må gjøres, sier avdelingsdirektør Svenn Egil Finden i Statens vegvesen til NTB.

Videre opplyser Finden til NTB at fjellet må sikres, og at det som er løst, må tas ned før selve opprydningen kan begynne. Ifølge avdelingsdirektøren skal havarikommisjonen undersøke både kjøretøyet som brant, og om sikkerhetssystemet i tunnelen fungerte.

Publisert: 31.03.19 kl. 18:24 Oppdatert: 31.03.19 kl. 18:37