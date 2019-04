Anniken Huitfeldt, som leder Aps kvinnenettverk, sier til Stavanger Aftenblad at vedtaket, slik hun forstår det, kun endrer én setning i programmet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Uenighet om hva Aps asylvedtak betyr

«Konsekvent, rettferdig og human» er Arbeiderpartiets nye mantra for asyl- og flyktningpolitikken, men det er uenighet om hva det vil bety i praksis.

Det ble klart da Arbeiderpartiets landsmøte lørdag morgen vedtok et manifest om et politikkområde som har vært et stridstema i partiet i flere år.

Etter mye diskusjon er frontene tilsynelatende mindre steile, og migrasjonsutvalgets forslag ble vedtatt med bare mindre endringer. En av dem var å bytte ut ordet «streng» med «konsekvent» i mantraet som har vært mye brukt av Ap-politikere når asyl- og flyktningpolitikken diskuteres.

Uenig Huitfeldt

Det er imidlertid uenighet i partiet rundt hvordan vedtaket skal forstås.

Anniken Huitfeldt, som leder Aps kvinnenettverk, sier til Stavanger Aftenblad at vedtaket, slik hun forstår det, kun endrer én setning i programmet.

Derfor vil hun fortsette å bruke ordet «streng» når hun snakker om partiets asyl- og flyktningpolitikk.

– Dette er et helhetlig dokument. Vi har ikke endret politikk eller noen av de ordene som er brukt. Akkurat i den ene sammenhengen skal ordet ut, sier Huitfeldt.

Til den samme avisen sier Ahmed Lindov, som er styreleder i Kvinesdal Ap, at man ikke lenger kan bruke ordet. På spørsmål om partileder Jonas Gahr Støre nå kan si at Ap vil føre en streng, human og rettferdig innvandringspolitikk, svarer Lindov følgende:

– Jeg mener han ikke kan si det videre. Han må si at han vil føre en konsekvent og rettferdig asyl- og flyktningpolitikk.

Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam, som også satt i migrasjonsutvalget, vil ikke lenger bruke ordet streng, men holde seg til vedtaket om «konsekvent, human og rettferdig» asylpolitikk. Men tilføyer:

– Nøkkelordet er en helhetlig innvandringspolitikk som også henger sammen med integrering, sier hun til NTB.

Solidaritetspott

Landsmøtet vedtok også en solidaritetspott på minst 5 milliarder kroner som skal gå til å bedre forholdene for folk på flukt. Dette skal ikke gå på bekostning av den tradisjonelle fattigdomsrettede utviklingsbistanden, heter det i vedtaket.

Flere i partiet ønsket at Arbeiderpartiet skal forplikte seg til å ta imot det antallet kvoteflyktninger FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ber om fra Norge. I år er det snakk om 5.000 flyktninger. I stedet støttet landsmøtet migrasjonsutvalgets leder Masud Gharahkhani, som ikke vil at partiet skal forplikte seg til noe tall.

I stedet heter det at UNHCRs anmodninger skal vektlegges.

Manifestet inneholder også en rekke forslag til ny politikk om integrering og tiltak mot negativ sosial kontroll. Partiet ønsker dessuten forbud mot heldekkende ansiktsplagg på universiteter og høyskoler og en del offentlige kontorer, og vil utarbeide felles retningslinjer for bruk av hijab på skolen.

