Jøran Kallmyr - Frps syvende justisminister i Solberg-regjeringen

SLOTTSPLASSEN (VG) Jøran Kallmyr (40) blir den syvende justisministeren fra Fremskrittspartiet i Solberg-regjeringen.

Utnevnelsen fant sted på slottet, slik det er tradisjon for. Deretter trådte Jøran Kallmyr (Frp) ut på slottsplassen sammen med statsminister Erna Solberg .

Kallmyr er jurist og har tidligere vært statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet for både Anders Anundsen og Sylvi Listhaug. Han var da talsperson for regjeringens asylpolitikk. Da han gikk av i 2016 var det for å gå tilbake til jobben som advokat. Kallmyr har også vært Oslos byråd for miljø og samferdsel.

– Jøran Kallmyr er en erfaren Frp-er som jeg er glad for at nå blir ny justisminister, skriver Frp-leder Siv Jensen i en sms til VG.

Hun peker på at Kallmyr er godt kjent med arbeidet i departementet som tidligere statssekretær der, spesielt innvandringsområdet.

Statssekretær Thor Kleppen Sætten fikk avskjed i nåde da Wara gikk av, men fortsetter i samme rolle for Kallmyr. Det samme gjør Torkil Åmland, melder regjeringen i en pressemelding.

– Ikke naturlig med store endringer

Solberg holdt pressekonferanse en halvtime etter offentliggjøringen.

– Jøran får ansvar for ett av våre absolutt tyngste politikkområder, vi er i gang med en stor politireform som gjennomføres over hele landet. Han skal i tillegg sørge for aktivt fungerende politi i alle ledd, sa hun.

Statsministeren understreket at Norge står overfor ny kriminell aktivitet som nå er prioritet.

– Vi skal bygge et politi for fremtiden, og sikre kvalitet på områdene viktigst og alvorligst, sa hun og la til at Kallmyr er godt skodd for oppgaven.

– Jeg ser frem til å samarbeide med Jøran på justisområdet, men som alle andre forventer jeg at han bidrar til bredden i alle samarbeid i regjeringen, sa statsministeren.

Hun ville på spørsmål fra VG ikke kommentere den pågående etterforskningen av Waras samboer.

Hun takket også Jon Georg Dale for innsatsen de siste 14 dagene som fungerende justisminister.

På spørsmål fra pressen om det var diskutert om Høyre skulle ta over justisministerposten, svarte hun:

– Vi var opptatt av å raskt fylle inn posten, det har ikke vært naturlig å sette i gang store endringer i strukturen i partiene. Frp hadde en god kandidat som kjenner området godt, derfor har det ikke vært noen andre diskusjoner, svarte hun.

Solberg sa at hun håper Kallmyr ville fylle posten ikke bare til 2021, ved neste valg, men frem til 2025. Hun kommenterte også de hyppige skiftene i statsrådsposten.

– De to siste statsrådsskiftene er skifter jeg skulle ønske vi ikke hadde hatt. Men gjennomføringen og implementeringen har gått sin gang uavhengig av statsrådsskiftene.

STATSRÅD: Jøran Kallmyr er Solberg-regjeringens nye justisminister. Her etter den formelle utnevnelsen foran slottet sammen med statsminister Erna Solberg. Foto: Trond Solberg/VG

Flere spekulasjoner

Under en pressekonferanse med statsministeren torsdag ble det klart at justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara trekker seg fra posten.

Nyheten kom kort tid etter at PST offentliggjorde at hans samboer, Laila Anita Bertheussen, er mistenkt i samtlige trusselsaker mot familiens bolig. Hun er fra tidligere siktet for å ha tent på familiens bil.

Wara tok permisjon fra ministerposten 14. mars, og de to siste ukene er det samferdselsminister Jon Georg Dale som har vært fungerende justisminister. Han var på forhånd ventet å være en aktuell kandidat til å få jobben permanent.

Andre som ble spådd stillingen på forhånd var sikkerhetsminister Ingrid Smines Tybring-Gjedde (Frp) og tidligere nestleder i Frp Ketil Solvik-Olsen.

Men Erna Solberg overrasket de fleste da hun kunne presentere en ny minister som ingen i mediene hadde nevnt på forhånd, nemlig Jøran Kallmyr.

Wara ble den fjerde justisministeren fra Frp som har måttet gå siden Solbergs regjering tiltrådte i 2013.

Fornøyd Hagen

Frp-nestor Carl I. Hagen tror Jøran Kallmyr er riktig person som ny justisminister.

– Det høres veldig bra ut at Kallmyr blir justisminister. Han har erfaring både som byråd i Oslo og som statssekretær i Justisdepartementet, sier han til VG.

– Hvor viktig er det at han blir sittende ut statsrådsperioden?

– Det har vært ulike årsaker til person-skiftene i denne statsrådsposten. Men jeg tror Kallmyr blir sittende så lenge regjeringen sitter. Kallmyr er forholdsvis ung, men har likevel lang erfaring som politiker med stort ansvar, sier han.

Syvende justisminister

Kallmyr (39) blir den syvende justisministeren fra Frp siden Solbergs regjering tiltrådte i 2013.

Anders Anundsen var den første. Han satt i statsrådsstolen frem til 2016 da Per-Willy Amundsen overtok. I 2018 gikk stafettpinnen videre til Sylvi Listhaug, som gikk av etter to måneder.

Daværende fiskeriminister Per Sandberg fungerte som justisminister fra Listhaugs avgang frem til Tor Mikkel Wara overtok i april i år og ble den femte i rekken.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har også fungert som leder av Justisdepartementet inntil dagens statsrådsskifte.

