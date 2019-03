STATSRÅD: Jøran Kallmyr er Solberg-regjeringens nye justisminister. Her under den formelle utnevnelsen foran slottet sammen med statsminister Erna Solberg. Foto: Trond Solberg

Jøran Kallmyr (FrP) blir ny justis- og innvandringsminister

Statsminister Erna Solberg annonserte fredag ny statsråd i regjeringen etter at Tor Mikkel Wara gikk av som justisminister torsdag.

Den formelle utnevnelsen fant sted foran slottet, slik det er tradisjon for. Det ble Jøran Kallmyr (Frp) trådte ut på slottsplassen med statsministeren.

Kallmyr er jurist og har tidligere vært statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet for både Anders Anundsen og Sylvi Listhaug.

Statssekretær Thor Kleppen Sætten fikk avskjed i nåde da Wara gikk av, men fortsetter som statsråd for Kallmyr. Det samme gjør Torkil Åmland, melder regjeringen i en pressemelding.

Flere spekulasjoner

Under en pressekonferanse med statsministeren torsdag ble det klart at justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara trekker seg fra posten. Nyheten kom kort tid etter at PST offentliggjorde at hans samboer, Laila Anita Bertheussen, er mistenkt i samtlige trusselsaker mot familiens bolig. Hun er fra tidligere siktet for å ha tent på familiens bil.

Wara tok permisjon fra ministerposten 14. mars, og de to siste ukene er det samferdselsminister Jon Georg Dale som har vært fungerende justisminister. Han var på forhånd ventet å være en aktuell kandidat til å få jobben permanent.

Andre som ble spådd stillingen på forhånd var sikkerhetsminister Ingrid Smines Tybring-Gjedde (Frp) og tidligere nestleder i Frp Ketil Solvik-Olsen.

Wara ble den fjerde justisministeren fra Frp som har måttet gå siden Solbergs regjering tiltrådte i 2013.

Syvende justisminister

Kallmyr (39) blir den syvende justisministeren fra Frp siden Solbergs regjering tiltrådte i 2013.

Anders Anundsen var den første. Han satt i statsrådsstolen frem til 2016 da Per-Willy Amundsen overtok. I 2018 gikk stafettpinnen videre til Sylvi Listhaug, som gikk av etter to måneder.

Daværende fiskeriminister Per Sandberg fungerte som justisminister fra Listhaugs avgang frem til Tor Mikkel Wara overtok i april i år og ble den femte i rekken.

Samferdselsminister Jon Georg Dale har også fungert som leder av Justisdepartementet inntil dagens statsrådskifte.

Publisert: 29.03.19 kl. 11:18