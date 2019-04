FUNNET UTE: Den avdøde kvinnen ble funnet utenfor leiligheten på Strømmen i Akershus. Foto: Helge Mikalsen / VG

Mann siktet for å ha drept ekskona: – Konfliktfylt forhold

En mann i 30-årene er siktet for å ha drept sin eks-kone på Strømmen i Akershus. Politiet opplyser at de har vært i kontakt med dem tidligere angående et konfliktfylt forhold.

«Jeg har drept noen».

Disse ordene ble politiet møtt med av den nå drapssiktede mannen i 30-årene.

Politiet hadde rykket ut til Strømmen i Akershus etter at naboer hadde meldt fra om en blodig mann med kniv.

Utenfor en leilighet i nabolaget fant politiet en død kvinne med stikkskader, og det ble slått full drapsalarm. Kvinnen skulle vise seg å være mannens tidligere ektefelle. På åstedet fant politiet også det de mener kan være et drapsvåpen.

– Konflikt forhold

Politiadvokat i Øst politidistrikt, Guro Holm Hansen, forteller at man tar sikte på å få avhørt den drapssiktede mannen i ettermiddag.

Hun forteller også at politiet kjenner til paret fra tidligere.

– Politiet har vært i kontakt med dem tidligere om et konfliktfylt forhold. Det er naturlig for oss å undersøke disse nå, sier Holm Hansen til VG.

Hun forteller at både den avdøde og den drapssiktede mannen er utenlandske statsborgere. På spørsmål om mannen er tidligere straffet, svarer Holm Hansen følgende:

– Han er omhandlet og har vært i kontakt med politiet tidligere, sier hun.

Naboer ble vitner

Utover ettermiddagen fortsett krimteknikere å arbeide på åstedet, samt at politiet fortsetter med avhør av vitner.

– Det er vitner som formentlig har stett deler av det som har skjedd, men hva de konkret har sett har vi ikke kontroll på, sier Holm-Hansen.

Nabo Arild Larsen ble antagelig vitne til pågripelsen.

– Jeg så at en mann ble lagt i bakken av politiet. Det var antagelig han som ble pågrepet, sier Larsen til VG.

Han forteller om et rolig nabolag og at han ikke har hørt bråk fra den aktuelle leiligheten tidligere.

Etterforsker motiv

Politiet vil nå etterforske et mulig motiv.

– Hva som er motiv for drapet vil bli sentralt i etterforskningen, og det er for tidlig å kommentere dette nærmere nå, sier politioverbetjent Christian Berge ved Felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt.

Kvinnens pårørende er foreløpig ikke varslet, og politiadvokat Holm-Hansen sier at politiet arbeider med å få gjennomført varsling.

