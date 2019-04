32 CENTIMETER: Det har lavet ned i Tromsø det siste døgnet, og ved Meteorologisk institutt kom det hele 32 centimeter på 24 timer. Foto: Odd Ivar Olsen, Meteorologisk institutt

Massivt snøvær skaper problemer for luftfarten i nord

Voldsomme snømengder fører til store forsinkelser i flytrafikken ved Tromsø lufthavn mandag.

NTB

Nå nettopp







Et intenst snøvær preget Tromsø mandag formiddag. Voldsomme snømengder stanset eller forsinket all flytrafikk til og fra Tromsø lufthavn.

– Flyplassen er ikke stengt, men det snør veldig mye, så vi må brøyte hyppig. Det er bare én rullebane ved lufthavnen, så mens den ryddes er det ikke noe flytrafikk, sier pressetalsmann Lasse Vangstein i Avinor til NTB.

les også «Lunefullt» aprilvær i vente

Kan bli forsinkelser hele uken

Han sier alt av mannskaper jobber med å holde rullebanen åpen, men at det snør så tett at det ikke går lang tid mellom hver gang snørydderne må til igjen. Mange avganger er innstilt og alle andre er kraftig forsinket av snøværet. Vangstein sier det er meldt snøvær hele den kommende uken, så i Avinor er man innstilt på en uke preget av vanskelige forhold.

– Mens noen selskaper innstiller, så fører snøværet bare til forsinkelser for andre. Det kan ha noe å si hvordan selskapene disponerer flyparken sin, forklarer Vangstein.

– Flysikkerheten går foran alt. Det er spådd betydelig nedbør hele uken egentlig, så det kan blir flere dager med forsinkelser, legger han til.

Snømengdene skapte også store problemer for kampen mellom Ranheim og Tromsø i går. Kampen måtte stoppes for brøyting, og Tromsø-treneren har i ettertid pekt på at kampen burde vært avlyst.

Se hvordan snøen skapte problemer her:

32 centimeter på 24 timer

Meteorologisk institutt meldte mandag at snømengden ved Vervarslinga i Tromsø var 158 centimeter.

– Vi må helt tilbake til snøvintrene 2000 og 1997 for en 1. april med mer snø, skriver meteorologene på Twitter.

Meteorologikonsulent Odd Ivar Olsen sier til VG at det ser ut til at været blir mildere tirsdag og at det verste snøværet nå er over.

les også Uværet herjer i Nord-Norge: Kraftige vindkast og snø

– Men det blir litt sludd og snø. Det er imidlertid ikke ventet å bli like ille som det var i natt.

Han forteller at på måleplaten utenfor hos værvarslingen ble det målt 32 centimeter med snø i løpet av 24 timer.

– Det er ikke vanlig, men heller ikke uvanlig, sier han.

Snøen er ikke bare bare for de firbeinte heller. Da denne hesten satt seg fast måtte det iverksettes en kreativ redningsaksjon:

Publisert: 01.04.19 kl. 13:51