SIER JA TIL HJEMMELEKSER: Agathe Waage i Elevorganisasjonen, Steffen Handal i Utdanningsforbundet og Ole Petter Østerbø i FUG - Foreldreutvalget for grunnopplæringen (fra venstre) møttes på Møllergata skole nylig - og slo ring om hjemmeleksene før Ap-landsmøtet til helgen. Foto: Trond Solberg, VG

Advarer Arbeiderpartiet mot å droppe hjemmeleksene

Både elevenes-, lærernes- og foreldrenes frontfigurer synes det er en dårlig idé å fjerne hjemmelekser. Til helgen kan Ap-landsmøtet gå inn for «leksit».

Nå nettopp







Det var elevenes egen representant, Agathe Waage, som tvert kontaktet lærernes mektige leder Steffen Handal da hun oppdaget Ap-landsmøtet til helgen kan si nei til hjemmelekser.

Det hører ingen steder hjemme at et landsmøte skal gjøre en slik inngripen i lærernes og elevenes verktøykasse, mener både Waage og Steffen Handal i lærernes største organisasjon, Utdanningsforbundet.

Gode lekser Her er Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og FUG (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) sin felles oppfatning om hva som er gode lekser: * Det må være helhet og sammenheng i opplæringen, og lærerne må ha en pedagogisk begrunnelse for å gi lekser. * Læreren har ansvaret for at oppgaver som gis er tilpasset elevene og relevante for opplæringen. * Det må være rom for kritisk refleksjon og diskusjon i lærerkollegiet om leksepraksis ved egen skole. * Elevenes medvirkning i opplæringen er særlig viktig i diskusjoner om lekser. * Et godt hjem-skole-samarbeid er viktig for å finne en god leksepraksis. * I samarbeidet om leksepraksis må man ha dialog om tidsbruk og respekt for barn og unges fritid. Vis mer vg-expand-down

– Hjemmelekser er en del av innholdet i lærerens verktøykasse. Ap gjør nok lurt i å vise oss lærere og skoleledere tillit i denne saken, og ikke detaljstyre hvordan vi skal bruke- eller ikke bruke lekser som et pedagogisk verktøy, sier Handal til VG.

les også Sp-Sigrid (22) fortalte åpent om egen sceneskrekk - hyller læreren

JA TIL LEKSER: Agathe Waage i Elevorganisasjonen tok initiativ til at elever gikkk sammen med lærere og foreldre om å slå ring rundt gode hjemmelekser. Foto: Trond Solberg, VG

Waage i Elevorganisasjonen er enig med lærer-sjefen. Hun mener man må kunne forvente at lærere gir hjemmelekser som er tilpasset hver elev.

– Er det ikke litt drøyt å kreve at en lærer skal gi tilpassede lekser til hver enkelt av de 25 elevene i en klasse?

– Hvis ikke en lærer klarer å tilpasse undervisningen til elevene, har hun ingenting å gjøre i skolen, svarer Waage.

JA TIL LEKSER: Leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet mener Aps landsmøte ikke bør overstyre lærerne om lekser. Foto: Trond Solberg, VG

Vil avvikle hjemmelekser

Det er flertallet i Aps egen oppvekstkomité som før landsmøtet foreslår å fjerne hjemmelekser.

– Skolen har et særansvar for at elevene mestrer leksene som gis. Derfor mener vi at dagens ordning med hjemmelekser skal avvikles og gjøres om til skolelekser. På den måten får alle elever muligheten til å få den samme gode hjelpen av dyktige pedagoger, og være mindre avhengige av foreldrenes forutsetninger og utdanningsbakgrunn, heter det i forslaget.

Et mindretall foreslår å opprettholde hjemmeleksene, men vil innføre retningslinjer som skal gi elever på alle trinn «gode lekser» i riktig omfang.

les også Takk til alle superlærerne!

Ole Petter Østerbø er nestleder i Foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG).

Han er mot begge de to forslagene.

– Vi tenker at nasjonale retningslinjer for lekser, ikke er veien å gå. Det må være opp til læreren i samarbeid med foreldrene å tilpasse både mengde og nivå på leksene.

les også Amalie (19) tok sosiale medier-pause – dette skjedde

– Men dere får tilbakemeldinger på at mange elever sliter med stor leksemengde hjemme?

– Om det er veldig mange elever som omfattes av store mengder lekser, det vet jeg ikke. Men i de tilbakemeldingene vi får fra foreldrene, så er det veldig delt - omtrent femti-femti for- og mot lekser, svarer Østerbø.

Vil ha tillit til lærerne

Steffen Handal i Utdanningsforbundet ser at mange elever har størst behov for å få leksehjelpen på skolen eller SFO. Men han er mot både fjerning av hjemmelekser og nasjonale retningslinjer for lekser.

– Jeg forstår godt behovet for å føre en debatt om hvordan lekser skal gis. Men denne debatten bør føres lokalt, på foreldremøter, på skolene og i klassene. Ikke på Arbeiderpartiets landsmøte.

les også Slik er skolestarten i Danmark: Seks ganger flere barn får utsatt skolestart

– Frykter du at et landsmøtevedtak om å fjerne lekser – et slags leksit på Ap-landsmøtet kan bli politikk for en ny rødgrønn regjering?

– Ja, det er grunn til å frykte det. Derfor vil det være et viktig signal fra Aps høyeste organ, landsmøtet, å vise tillit til lærerprofesjonen. Det kan partiet gjøre ved å vise tillit til at lærerne gir elevene gode hjemmelekser.

TAR LANDSMØTE-DEBATTEN: Martin Henriksen er Aps fraksjonsleder i Stortingets utdanningskomité. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Aps fremste utdanningspolitiker på Stortinget, Martin Henriksen, er også mot å fjerne hjemmeleksene.

– Fordi gode hjemmelekser kan bidra til bedre læring. Jeg synes ikke vi skal velge den mest ytterliggående løsningen på en komplisert utfordring. Det er mange barn og unge som opplever et stort press i skolehverdagen, men å forby lekser er ingen løsning, sier Henriksen.

Leksedebatten på Ap-landsmøtet vil ventelig skape betydelig engasjement førstkommende fredag.

Publisert: 02.04.19 kl. 11:09