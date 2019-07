Sauen Odlaug liker mennesker bedre enn sauer

En firbent, krøllete skapning på øya Askrova utenfor Florø har fått seg egen instagram-konto, og trives best blant vanlige folk.

Sauen bor på gården til sauebonden Veronica S. Tansø, og har blitt mer enn en del av saueflokken på gården.

Odlaug, som den ettårige sauen har blitt hetende, har nemlig fått seg en egen instagram-konto og blitt en liten snakkis på øya etter å ha blitt en spesielt god venn av menneskene den har rundt seg. Men utgangspunktet var egentlig litt sårt, forteller matmor Veronica.

– Moren hadde ikke melk, så hun ble «flaskelam». Da ble hun spesielt knyttet til oss. Vi forsøkte å knytte den til andre sauer, men hun fant ingen plass i noen flokk. Nå ser det ut til at hun anser oss for å være flokken hennes.

ÅTTEÅRINGENS BESTE VENN: Odlaug sammen med åtteårige Nilia. Foto: Privat

Matmoren måtte etter hvert gi opp forsøket på å prøve å knytte Odlaug til en flokk, og nå har hun egen binge. Og eierne fant ut at sauen begynte å oppføre seg litt utenom vanlig saueoppførsel.

Hun «gir labb» og går etter oss, stopper når vi stopper. Nå er hun med oss på tur også, og har med egen niste.

Så spesiell er Odlaug at Veronica bestemte seg for å gi sauen egen instagramkonto. Der får følgerne med seg at sauen til og med har lært seg agility, som hunder pleier å holde på med.

– Vi har ikke tid til hund, da er det jo helt perfekt med sau. Min datter på åtte år har blitt veldig knyttet til Odlaug, og hun er etter hvert blitt populær i Florø.

Det er likevel en stor elefant i rommet her. Tansø er sauebonde, og de har som kjent ikke sau for å ha det gøy med dem. Sauebønder har sau for å ta livet av dem og spise kjøttet deres. Så hva med Odlaug familien har blitt så glad i?

– Odlaug skal få leve livet ut, forsikrer sauebonden.

GLAD SAU: Odlaug i fullt firsprang på Askrova. Foto: Privat

