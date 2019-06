SJOKK: Ida Maria Børli Sivertsen forstår ikke avgjørelsen om å avvikle studiestedet Nesna. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ida Maria raser etter Nesna-nedlegging

Artist og MDG-politiker Ida Maria Børli Sivertsen sammenligner nedleggelsen av studiestedet på Nesna med da kolonimaktene delte opp kartet av Afrika.

– Et samlet Helgeland er i sjokk, sier Sivertsen. Hun er ordførerkandidat for MDG i Nesna, men trolig best kjent som artisten Ida Maria.

Onsdag vedtok Nord universitet å legge ned studiestedene på Nesna og i Sandnessjøen.

– Avgjørelsen i styret er fullstendig uten forankring i demokratiet, sier Sivertsen.

Beslutningen skjer bare tre år etter at universitetet fusjonerte med lærerutdanningen på Nesna, som har utdannet lærere til Helgeland og resten av landet i over 100 år.

Nedleggelsen går utover 120 ansatte ved Campus Nesna. Siden rektors planer ble kjent i vår har reaksjonene fra både lokalsamfunn og stortingspolitikere vært mange og kraftige.

«Feil og misvisende»

Ordfører Hanne Davidsen (Ap) i Nesna er tydelig preget da VG snakker med henne dagen etter at universitetsstyret tok avgjørelsen.

– Jeg er rasende og fortvilet. Det var en forferdelig dag i går, og det var et forferdelig møte å sitte og høre på, sier hun.

Davidsen var selv tilstede på Værnes for å følge med på onsdagens møte. Hun var en av flere som reiste seg og forlot møtet i protest etter at vedtaket var fattet.

– Et universitetsstyre skal ta hensyn til det som er viktig for et universitet, men dette har konsekvenser langt utover det. Dette rammer hele lokalsamfunnet. Det er ikke nødvendigvis styrets ansvar, men dette viser kanskje at hele høgskole- og universitetssystemet blir galt.

CAMPUS NESNA: Studiestedet Nesna opplevde en av sine mørkeste dager onsdag – da styret ved Nord Universitet vedtok nedleggelse av blant annet den over 100 år gamle lærerutdanningen på stedet. Foto: Nord universitet / NTB Scanpix

Hun mener at grunnlaget for rektors innstilling er mangelfullt.

– Vi har fått en rapport med mange tall, som vi ikke vet om stemmer. Rapporten er feil, misvisende og tendensiøs, sier ordføreren.

Minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø har vært krystallklar på at hun ikke kommer til å endre på vedtaket. Onsdag trakk hun blant annet frem at Nesna har 430 studenter, men at bare 21 av dem har fast tilhold på Nesna.

– Dette er hentet fra rapporten. Ingen vet hvem disse 21 studentene er. Jeg har spurt flere ganger, men ingen kan svare meg, sier Nesna-ordføreren.

Truer bosettingen

Rektor på Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, vil nå flytte lærer- og barnehageutdanningen til Bodø.

– Bodø ligger 300 kilometer unna. Hvis studenter vil søke et annet sted, så søker de seg sørover til for eksempel Trondheim og Oslo. Dette truer bosettingen vår. Vi miste ungdommene våre, sier ordføreren.

Også Ida Maria Børli Sivertsen er kritisk til dette forslaget. Hun mener det er merkelig å flytte et helt fagmiljø, som har bolig på Nesna.

– Men ettersom styret ikke har noen forankring lokalt på Helgeland, så blir dette litt som da kolonimaktene delte opp kartet av Afrika. De bruker linjal og trekker vilkårlige streker og grenser, som får helt reelle konsekvenser for de som bor her, sier hun til VG.

– Har gjort så godt vi kan

Rektor Hanne Solheim Hansen er uenig med MDG-politikeren.

– Styret er satt sammen av noen representanter som Kunnskapsdepartementet har oppnevnt, noen som er valgt inn av ansatte og noen som er valgt inn av studentene. Det er representanter fra Helgeland der, sier hun og viser til ett av styrets medlemmer, Lisbeth Flatraaker.

Under styremøtet ba Flatraaker om at styret utsatte avgjørelsen om Nesnas fremtid, fordi hun ville ha en grundigere utredning. Forslaget ble nedstemt.

Hansen er heller ikke enig i at prosessen har vært udemokratisk.

– Vi har fulgt de prosessene som er standard i vårt demokratiske samfunn. Demokrati betyr ikke at alle skal få sin vilje. Vi har prøvd å gjøre så godt vi kunne, sier hun til VG.

Rektoren er åpen om at prosessen har vært intens - også for henne. Hun mener likevel at avgjørelsen er riktig og viktig for å bringe universitetet fremover.

– Jeg forstår at noen er frustrert over vedtaket. Dette har stor påvirkning, spesielt på Nesna og Sandnessjøen.

