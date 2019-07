Forsvaret stiller når et av sine ambulansehelikoptre på 24 timers beredskap i Kirkenes inntil videre. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Forsvaret etablerer midlertidig ambulansehelikopterbase

Forsvaret stiller torsdag et av sine ambulansehelikoptre på 24 timers beredskap i Kirkenes etter anmodning fra Helse Nord.

– Finnmark har mange kortbaneflyplasser, vi har derfor valgt å be om midlertidig støtte fra Forsvaret, som en ekstra beredskap for befolkningen i Finnmark, sier administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord.

Anmodningen kommer etter ønske fra Luftambulansetjenesten, Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset.

Helikopteret har ambulanseinnredning og er bemannet med paramedic og anestesilege. Besetningen skal gi akuttmedisinsk behandling på samme nivå som i luftambulansetjenestens helikoptre.

Opptatt med trening

Bakgrunnen er at kortbaneberedskapen med ambulansefly etter oppstarten av ny ambulanseflykontrakt 1. juli «ikke har stabilisert seg på planlagt nivå.»

Selskapet Babcock overtok natt til mandag denne ambulanseflytjenesten i Norge. Babcock vant i 2017 anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten over selskapet Lufttransport, som har drevet tjenesten i 25 år.

De første to ukene i juli må det gjennomføres pålagt trening for besetningene i ambulanseflytjenesten ved hvert vaktbytte. Det betyr at det er redusert tilgang på mannskap mens treningen pågår.

Kort rullebane

Flere av ambulanseflyene kan ikke lande eller lette fra flyplasser med kort rullebane. Situasjonen skyldes at de fleste flyene som er egnet til å lande på kortbanenettet brukes til opptreningen. Ekstraflyene som er satt inn kan ikke lande på kortbaneflyplasser.

Flyplassene dette gjelder, er Hammerfest, Sørkjosen, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Honningsvåg og Mehamn.'

På kvelden 4. juli er det fire ambulansefly for kortbane på beredskap. Tre i Nord-Norge og ett i Sør-Norge. Fra klokken 21 er det to i Nord-Norge og etter midnatt ingen i Sør-Norge.

