Forsinkelser etter togstans i Oslo – Vy beklager

Et fullt tog på vei til Lillestrøm har fått tekniske problemer og stanset mellom Alna og Nyland stasjon. Alle passasjerene evakueres.

– Vi vurderte at det ikke kunne kjøre det videre, og det ble varmt for passasjerene, så vi startet evakuering for cirka 30 minutter siden, et kvarter etter det stanset, sier pressevakt i Vy Nina Schage til VG.

Hun kan ikke gå nærmere inn på hva de tekniske problemene skyldes, men avviser strømstans.

Vy beklager

Passasjerene blir nå flyttet over i et tog som står i motgående retning.

– Vi flytter dem over i et tog som har stoppet ved siden av det som har havarert. Vi vet ikke akkurat hvor mange passasjerer det gjelder, men at toget var fullt, sier Schage.

Vy sier til VG at det tok 15–30 minutter å bestemme seg for denne løsningen.

– Det tok litt tid før vi bestemte oss for å evakuere. Vi vurderte at det ikke var mulig å kjøre videre, og at det ble for varmt. Vi har informert forløpende ut ifra det vi har visst, sier Schage, som har forståelse for at det har vært frustrerende for passasjerene.

– Det er ingen behagelig opplevelse for kundene våre å stå i et fullt tog som er varmt. Vi beklager at det ble en kjedelig tur for dem det gjelder, sier hun.

Evakueringen pågår fremdeles klokken 17 mandag, og Vy forventer enkelte følgeforsinkelser.

– Toget på vei i motsatt retning blir forsinket tilsvarende den tiden det tar å evakuere. Også blir det følgeforsinkelser fordi man ikke kan kjøre på de sporene det gjelder. Men vi har ikke hørt noe om store følgefeil.

