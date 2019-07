Tiltalt for overfall mot kvinner i Oslo sentrum: Kom bakfra og tok kvelertak

Et DNA-treff førte politiet til 38-åringen som nå er tiltalt for å ha overfalt og tatt kvelertak på seks ulike kvinner i Oslo sentrum. Han er også tiltalt for en rekke nye voldtekter.

Oppdatert nå nettopp







For et drøyt år siden informerte oslopolitiet om at de i fem måneder hadde etterforsket en serie mystiske overfall på kvinner i sentrum av hovedstaden.

Frem til da hadde «Operasjon Løkka» foregått i det skjulte. Først da en 38 år gammel mann ble pågrepet 11. juni etter et DNA-treff, fikk offentligheten vite om saken.

les også Politiet tiet i fem måneder om mystiske overfall på Oslo-kvinner

På dette tidspunktet opplyste politiet at mannen var mistenkt for 14 forhold.

Nå er mannen tiltalt for ved seks tilfeller å ha overfalt tilfeldige kvinner. Felles for alle overfallene er at tiltalte skal ha kommet bakfra og tatt kvelertak på kvinnene ved å legge armen om halsen på dem. Tre av kvinnene mistet ifølge tiltalen bevisstheten.

Påtalemyndigheten mener overfallene kan straffes som to tilfeller av grov kroppskrenkelse, tre tilfeller av grov kroppsskade og ett grovt voldtektsforsøk.

TAUS: Tiltaltes forsvarer Sidsel Katralen ønsker ikke å kommentere saken. Foto: Tore Kristiansen

38-åringen er også tiltalt for en rekke sovevoldtekter og ett forsøk på sovevoldtekt mot totalt tre ulike kvinner.

Som VG tidligere har skrevet ble den ene av disse kvinnene først klar over at hun hadde blitt voldtatt da politiet ringte henne og opplyste henne om at de hadde funnet en video som viste mannen begå en sovevoldtekt.

Alle overfallene skal ha skjedd mellom klokken 01.30 og 05.00 om natten over en periode på om lag ett år: Fra 6. mai 2017 til 17. mai 2018.

Kan få forvaring

Statsadvokaten har tatt forbehold om at det kan bli nedlagt påstand om forvaring for tiltalte.

– Tiltalen er alvorlig og påtalemyndigheten mener det er risiko for a han kan begå nye alvorlige lovbrudd, sier konstituert statsadvokat Jens Andenæs til VG.

De rettspsykiatrisk sakkyndige som har observert mannen mener at han er tilregnelig, men påpeker samtidig at han har en høy risiko for fremtidig vold dersom han ikke får behandling og jobber med sin voldsproblematikk.

les også Siktet for kvelningsoverfall på kvinner: Politiet ber trolig om forvaring

Tiltaltes forsvarer Sidsel Katralen ønsker ikke å si noe om hvordan hennes klient stiller seg til tiltalen eller saken for øvrig.

38-åringen har tidligere nektet for at overfallene har vært seksuelt motivert. Ifølge tidligere fengslingskjennelser forklarte han på et innledende tidspunkt at han «kvelte samtlige fornærmede til de besvimte, men at han deretter forlot gjerningsstedet».

Mannen er hjemmehørende i østlandsområdet og er straffedømt flere ganger tidligere. I 2013 ble han dømt til fire års fengsel for en såkalt sovevoldtekt. Både før og etter dette er han dømt for vold mot kvinner.

Rettssaken er forhåndsberammet i Oslo tingrett 13. august.

Publisert: 01.07.19 kl. 16:58 Oppdatert: 01.07.19 kl. 17:19