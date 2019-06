BERGENSK BOM-DILLA: Harald Victor Hove, byrådslederkandidat for Høyre i Bergen, sliter med oppslutningen etter en bom-boom. Foto: Terje Bringedal

Høyre-bom i Bergen: Elendige tall i Ernas hjemby

Bompengepartiet er Bergens største for andre måned på rad. For Høyre er tallene katastrofale.

Folkeaksjonen nei til bompenger har all grunn til å juble over VGs nyeste partibarometer for Bergen: Partiet var byens største i mai, og gjentar suksessen i juni. Med 25,2 prosent på målingen kan bompengemotstanderne bli mektige etter valget i september.

Målingen, utført av Respons Analyse for Bergens Tidende og VG, er derimot dårlig nytt for Høyre. Partiet lander på rekordlave 16 prosent.

– Jeg kan ikke huske å ha sett Høyre så lavt i Bergen, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Johan Giertsen i nettstedet Poll of polls, som samler og analyserer alle meningsmålinger i Norge, bekrefter at dette er historisk lav oppslutning for partiet. Det er Høyres dårligste lokale måling i Bergen så lenge Poll of polls har registrert, siden november 2009.

Heller ikke i valg har Høyre før falt så lavt i Bergen: Det dårligste valget siden 1971 var i 1991, da Høyre fikk 18 prosent.

Mandatfordeling FNB: 17 Ap: 14 Høyre: 11 SV: 8 MDG: 5 Rødt: 3 Frp: 3 Sp: 2 Venstre: 2 KrF: 2 Andre: 0 Vis mer vg-expand-down

Høyre mister halvparten av 2017-velgerne

25,5 prosent av Høyres 2017-velgere går til FNB, mens 25,6 prosent ikke er sikre på hva de ville stemt hvis det var kommunevalg i Bergen i morgen. Kun 39,3 prosent av Høyres 2017-velgere er lojale til partiet.

– Det er veldig spesielt fordi 51 prosent går til Bompartiet og hjemmesitterne, mens Høyre nesten ikke lekker til andre partier i Bergen. Det er veldig påfallende, for ofte vil lekkasjen være fordelt. I Oslo lekker de en del til MDG og Ap, sier Giertsen.

Mens Frp taper størst andel av sine 2017-velgere, 51,7 prosent, er det Høyre som taper flest velgere. De lekker 13.000 velgere til FNB, mens Frp lekker 10.500 og Ap 4500, ifølge Giertsen.

Høyre: Kan samarbeide med bompengepartiet

– Jeg tenker at vi har en jobb å gjøre for å mobilisere frem mot valgdagen, sier Harald Victor Hove, toppkandidat for Høyre i Bergen

Det er på tide å snakke om andre saker enn bompenger, mener han. På ønskelisten står økt kunnskap om mestring i skolen og valgfrihet i eldreomsorgen.

– For å få til et skifte på det må man stemme Høyre, ikke en bomparti som ikke har avklart om de vil støtte et byråd som vil redusere kostnadene ved å bo i Bergen, eller et som vil øke.

– Kan dere samarbeide med FNB?

– Jeg tenker at hvis det blir et borgerlig flertall og de avklarer at de kan samarbeide med et borgerlig byråd, så skal vi sette oss ned med dem.

BOMINANS: Folkeaksjonen nei til mer bompenger er igjen Bergens største parti på VGs partibarometer. Her ved toppkandidat Trym Aafløy. Foto: Hallgeir Vågenes

– Det de sier i valgkampen betyr lite

FNB har hatt flere målinger på over 20 prosent de siste månedene, både i VG og i Bergensavisen.

– Det er ekstreme greier i Bergen. Det er oppsiktsvekkende bare at Bompengelisten klarer å holde det nivået fra måling til måling, sier Olaussen i Respons Analyse.

Trym Aafløy, toppkandidat for FNB i Bergen, er fornøyd med at partiet holder på den høye oppslutningen.

– Det var jo kjekt, sier han til VG.

FNB har åpnet for å samarbeide både med Ap og Høyre i Bergen, men Aafløy vil ikke svare på hvem som er favoritten.

– Det de sier nå i valgkampen betyr lite. Det de egentlig mener om samarbeid får vi vite etter 9. september, sier han.

– I dag vil alle holde skottene vanntette og sikre flest mulig velgere til sitt parti. Det gjelder oss også. Når oppslutningen skifter så mye, blir det en gal øvelse å love seg bort til noen sider.

B-BRÅK: Bypakken, bompengeringen og bybanen skaper trøbbel for Roger Valhammer (Ap) og resten av byrådet. Foto: Terje Bringedal

– Høyre er villige til å si hva som helst for å få makt

Blir den siste tidens målinger faktisk resultat ved valget 9. september, kan Ap se langt etter valgsuksessen i 2015. Da fikk partiet 37,8 prosent og 26 mandater i Bergen bystyre. I dag styrer Ap byen sammen med Venstre og KrF, som samlet får 18 av 67 mandater på VGs partibarometer.

– Vi har høyere ambisjoner enn dette, men er glade for at vi går frem fra sist måling, sier Roger Valhammer, byrådsleder i Bergen.

På VGs partibarometer i mai fikk Ap 18,6 prosent.

– Denne målingen viser jo også at bergenserne sier klart nei til et Høyre som vingler og setter byens fremtid på spill. Vi ønsker trygg, sikker og forutsigbar styring, i motsetning til Høyre som løper fra avtaler og bruker kommunebudsjettet som valgkampstunt på bekostning av dem som trenger fellesskapet mest, sier Valhammer og fortsetter:

– Høyre viser at de er villige til å si hva som helst og samarbeide med hvem som helst for å få makt.

Publisert: 25.06.19 kl. 20:05