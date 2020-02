GRAN CANARIA: Flere mennesker er strandet på flyplasser på Kanariøyene etter en sandstorm i helgen. Foto: Angel Medina G. / EFE

Sandfaste passasjerer flys hjem i dag

Norwegian har allerede sendt passasjerer hjem og SAS er i ferd med å gjøre det samme. – Vi forstår kundenes frustrasjon, sier Christer Baardsen i Norwegian.

Over 2000 nordmenn har vært «sandfaste» på Kanariøyene, der flyplassene har vært rammet av en sandstorm.

Presseansvarlig Christer Baardsen i Norwegian skriver til VG i en e-post at fire fly trolig kommer hjem til Norge i dag.

– Våre teknikere har jobbet i hele natt og har klargjort to av de åtte flyene som har vært strandet i Las Palmas. Disse to flyene flyr til Bergen og Göteborg nå i morgentimene. Vi forventer også å ha klargjort to nye fly før kvelden, og så håper vi at de fire siste er klare senest onsdag morgen, skriver Baardsen.

Han opplyser videre at de allerede har fløyet hjem 790 passasjerer til Oslo.

– Vi har en Dreamliner og en 747 i full sving med å hente hjem passasjerer. Disse flyene har en kapasitet på 344 og 455 passasjerer, og i natt fløy disse hjem 790 passasjerer til Oslo.

– 747-en returnerer fra Oslo til Las Palmas i ettermiddag. I tillegg har vi flere andre såkalte «recovery flights» i løpet av dagen som skal frakte strandede passasjerer hjem. Det dreier seg om flere ulike destinasjoner, skriver Baardsen.

Også SAS har allerede sendt passasjerer fra Gran Canaria hjemover.

– I går kveld var det to fly som lettet fra Gran Canaria. Det siste jeg fikk vite var at de skulle til Arlanda og København, men dette er ikke bekreftet, sier presseansvarlig John Eckhoff til VG.

Han forteller videre at ytterligere tre fly letter i dag fra Las Palmas:

– Det første går klokken 11:30 til Oslo, deretter klokken 13:10 til København og klokken 1420 til Göteborg, sier Eckhoff.

Han opplyser at hvert fly tar 180 passasjerer, mens Oslo-flyet tar 262 passasjerer.

Fortsatt står tre fly i Las Palmas som venter på godkjenning etter teknisk gjennomgang. Det er håp om at disse flyene kan bli godkjent i løpet av dagen, sier Eckhoff.

– Det viktigste nå er å få folk til Skandinavia, dersom du ikke kommer til riktig by, skal du få komme deg videre derfra, sier Eckhoff.

LAS PALMAS: Strandede passasjerer på flyplassen i Las Palmas søndag. Foto: BORJA SUAREZ / REUTERS

Baardsen i Norwegian skriver til VG at han forstår kundenes frustrasjon.

– Vi vet at dette har tatt tid og forstår kundenes frustrasjon. Til sammen har vi hatt noen tusen passasjerer strandet på Kanariøyene, men dette er en situasjon som har rammet flere flyselskaper, ikke bare Norwegian. Så det har gjort situasjonen der nede ekstra krevende, skriver Baardsen.

Han skriver videre:

– Reisende med Norwegian vil få oppdatert informasjon om sine flyginger på SMS. Vi ber kunder som reiser charter om å forholde seg til informasjonen de får fra sin reiseoperatør. De kan også holde seg oppdatert om siste status på våre nettsider.

– Vi anbefaler ellers alle passasjerer som er rammet å kontakte sitt forsikringsselskap.

Til sammen ble åtte flyplasser på Kanariøyene stengt og minst 822 flyginger er så langt påvirket, har flyplassoperatøren Aena opplyst.

Sandstormen forårsakes av en kombinasjon av vind og sandstøv fra Sahara, et værfenomen som kalles «calima». Dette oppstår ved at et høytrykk over Nord-Afrika drar ut mot en passerende kaldfront nord for Kanariøyene.

