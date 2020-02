MINISTER: Høyere utdannings- og forskningsminister Henrik Asheim (H) mottar den oppsiktsvekkende utredningen fra høyskole- og universitetsutvalget tirsdag. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Utvalg foreslår: Fjern kjønnspoeng i utdanning

Universitets- og høyskoleutvalget foreslår å fjerne kjønnspoeng som inntaksfordel i høyere utdanning.

Nå nettopp

Det går frem av en ny NOU (Norges offentlige utredninger) som overleveres den nye fagstatsråden Henrik Asheim (H) torsdag formiddag.

Er du mann, kan du med dagens system få to kjønnspoeng innen eksempelvis noen studier i sykepleie og veterinærstudier. I andre kvinnedominerte studier som psykologi, kan menn oppnå ett kjønnspoeng.

Samtidig kan kvinner få ekstra kjønnspoeng for eksempel ved opptak til ingeniør-studier og innen programmering.

Foreslår «utmerket»

Nå foreslår imidlertid universitetsutvalget at denne ordningen faller bort.

I tillegg foreslår det regjeringsoppnevnte utvalget en ny alternativ karakterskala og to sensorer ved alle eksamener.

I den alternative karakter-skalaen foreslås vurderingsalternativene: utmerket - bestått og ikke bestått.

I vurderingsfornyelsen inngår også et forslag om krav om to sensorer ved alle eksamener og prøver samt å fjerne blind sensur.

DAMEDOMINERT: Tidligere statsråd for høyere utdanning Iselin Nybø (V) på besøk på lærerstudiet ved Oslo Met i 2018. Til høyre: rektor Curt Rice. Foto: Fredrik Solstad, VG

Utvalgsmedlemmene Helga Aune (leder), partner og advokat EY Advokatfirma AS

Sunniva Bragdø-Ellenes, førsteamanuensis juss, UiA

Stine Jørgensen, vicedirektør Styrelsen for forskning og uddannelse, DK

Britt Elin Steinveg, kommunedirektør, Tromsø kommune

Irene Dahl Andersen, klinikksjef Sykehuset Østfold

Karl Harald Søvig, dekan og professor juss, UiB

Kjell Magne Mælen, instituttleder ved kunstakademiet, UiT

Dag Olav Hessen, professor biologi UiO

Haakon Riekeles, samfunnsøkonom Civita

Sofie Carlsen Bergstrøm, student

Henrik Asheim er ennå ikke klar for å si hvilke av forslagene han og regjeringen støtter.

– Her er det mange spennende forslag som garantert vil skape debatt. Disse skal vi vurdere nøye fremover. Jeg har hvert fall ett tydelig mål, og det er at loven må bli enklere å forstå. Så skal jeg senere komme mer inn på forslagene om kjønnspoeng, sensur og ny alternativ karakterskala. Men først skal alt ut på høring, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Nybø ville sjekke effekten

Det var hans forgjenger som høyere utdanningsminister, Iselin Nybø (V) som igangsatte noe av arbeidet.

Hun sa i fjor sommer at deler av opptakssystemet var modent for en revurdering:

Det er karaktersnittet fra videregående skole som utgjør grunnlaget for poengsummen man søker høyere utdanning med. Men i tillegg kan søkerne få tilleggspoeng for alder, annen utdanning, kjønn, realfag og språk.

–Vi ønsker å vite mer om hvilke effekt ordningene med kvoter og tilleggspoeng har og om opptakssystemet generelt bidrar til at vi rekrutterer de studentene som er best egnet til de ulike studiene, sa Nybø (V) sommeren 2019.

Hennes etterfølger Henrik Asheim, minner om at loven inneholder bestemmelser som faktisk har konsekvenser helt ned til den enkelte 3.klassing på videregående som kanskje snart skal søke studieopptak.

– Når du tenker på behovet for gode lærere, sykepleiere og ingeniører er kanskje ikke universitets- og høyskoleloven det første du tenker på. Men det er faktisk viktig at vi har en god lov som er tydelig på hva universitetene og høyskolene skal være. Den legger en del føringer for hvordan institusjonene driver utdanning og forskning, sier Asheim.

Kritikken mot dagens regelverk har blant annet gått på at det er vanskelig å finne frem i lovverket. Loven har vært gjenstand for mange små endringer siden 2005, men uten en helhetlig tilnærming, påpeker Kunnskapsdepartementet.

– Vi foreslår en mer brukervennlig lov. Bærekraft, akademisk frihet og styrking av studentenes rettssikkerhet, sammen med institusjonenes autonomi og organisering, er temaer som er viet stor oppmerksomhet. Vi foreslår blant annet endringer i ledelsesmodellen for statlige institusjoner for å tydeliggjøre oppgaver og ansvar, sier utvalgsleder Helga Aune.

Universitets- og høyskolesektoren i Norge består av 290.000 studenter og 40.000 ansatte.

Publisert: 13.02.20 kl. 09:58

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser