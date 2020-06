Lørenskog-saken: Her er hele trusselbrevet

Politiet mener brevet er konstruert for å villede dem fra et drap de mener Tom Hagen står bak. Selv nekter han for å ha noe med konas forsvinning å gjøre. Her er det fem sider lange trusselbrevet.

Da Tom Hagen møtte politiet ved Shell-stasjonen på Knatten 31. oktober 2018 hadde han med seg fem A4-ark med tekst som han forklarte at han hadde funnet i hjemmet i Sloraveien 4 samme ettermiddag.

Til politiet har han forklart at han dro hjem fra jobb fordi han var bekymret for kona. Hun var borte og igjen lå det et trusselbrev.

«VI HAR DIN KONA ANNE-ELISABETH. OM DU VILL SEE HENNE IGJEN. DU VILL LESE OG FØLG INSTRUKSTIONER PERFEKT» starter brevet.

Dette er en rekonstruksjon av brevet slik det ifølge VGs opplysninger ser ut i sin helhet:















VG har sladdet internettadresser, navn på ulike kryptovalutatjenester, passord og navnet på et av barna og vedkommendes ektefelle konkret.

Avsenderen hevder å ha fulgt med på disse, i tillegg til Anne-Elisabeth og «mere familie».

På grunn av innholdet i brevet ble saken i starten etterforsket i all hemmelighet.

«OM DU INVOLVER POLITI OG MEDIA, DU PUTTER PRESS PÅ OSS. FOR MYE PRESS PÅ OSS, VI VELGER FRIHET FORAN PENGER. VI TAR NED RISIKO VED DREPE OG KVITTES MED KROPP TILL ANNE-ELISABETH OG FORSVINNE.»

Man fryktet for livet til Anne-Elisabeth Hagen dersom det ble kjent at politiet var involvert. Først etter ti uker ble saken kjent for offentligheten.

Politiet mener Tom Hagen har drept eller medvirket til drap sin kone og at trusselbrevet er en del av det de har omtalt som «tydelig planlagt villedning».

Han nekter straffskyld og er løslatt fra varetekt. Barna sier de er overbeviste om farens uskyld, og at de tror moren er utsatt for en kidnapping.

VG har stilt politiet flere spørsmål om trusselbrevet, blant annet om de mener å vite hvem som har skrevet det. Politiet opplyser at de ikke har anledning til å svare før på mandag.

