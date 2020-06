KONFLIKT: Gründer Eivind Gransæther i Edge Health Technologies tok imot VG på Creator Makerspace i Stavanger tidligere i mai. Foto: Marie von Krogh

Nødrespirator-gründer: - Jeg fikk munnkurv

Gründeren bak nød-respiratorene var i konflikt med Forsvarets Forskningsinstitutt. De krevde å få lese gjennom intervju med pressen og godkjenne dem, viser dokumenter VG har fått innsyn i.

Nå nettopp

VG kunne forrige søndag avdekke konflikten og det voldsomme tempoet, da norske myndigheter i mars la flere titalls millioner kroner på bordet for å utvikle og bestille 1000 nød-respiratorer.

Apparatene ble vist fram av statsminister Erna Solberg 31. mars. De vil trolig aldri bli brukt i Norges kamp mot viruset.

Det var gründer Eivind Gransæther som først foreslo ideen for Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og fikk laget en prototype av nød-respiratoren.

Hans selskap ble vraket på målstreken, da et annet selskaps prototype ble valgt. Det førte til konflikt mellom Gransæther og hans tidligere samarbeidspartner, FFI, som ledet prosjektet.

VG har fått innsyn i dokumenter som viser hvordan FFI ba om å få tilsendt intervju Gransæther gjorde, lese igjennom og godkjenne det før publisering. Dette ble først gjort klart i et oppvaskmøte der partene skulle forsøke å bli enige, sier Gransæther.

– Jeg fikk munnkurv av FFI, sier Eivind Gransæther til VG.

Møtet ble holdt i begynnelsen av april. Gransæther sier at det ble et hinder som gjorde at han ikke kunne være åpen i media om sin kritikk av prosessen.

– Jeg opplevde at de skulle forhåndsgodkjenne alt vi ville si til media om saken. På det tidspunktet var det kun aktuelt å gå ut med at vi mente at dette prosjektet ikke hadde foregått riktig, sier Gransæther.

Gründeren var i kontakt med advokat før han har uttalt seg til VG om saken. VG hadde fått omfattende dokumentasjon fra andre parter da han stilte til intervju.

les også Oppdrag Pustehjelp

Krangel etter TV 2-innslag

På pressekonferansen 31. mars nevnte statsminister Erna Solberg (H) gründer Gransæther ved navn. Hun forklarte det norske folk at han var opphavet til de 1000 nød-respiratorene regjeringen kjøpte inn.

Solberg sa ikke at Gransæthers bidrag var droppet. Etter pressekonferansen ble Gransæther kontaktet av TV2, som ville intervjue ham om saken.

les også Regjeringen ville vise frem nødrespirator – FFI ville vente

Foto: Lise Åserud

– Jeg tenkte at når journalister ringer var det naturlig å svare på vår involvering. Da TV2 ringte, åpnet jeg dørene, sier Gransæther.

På forhånd hadde partene fått beskjed om at de skulle uttale seg til pressen om sin del av prosjektet, viser e-poster fra FFI som VG har fått innsyn i.

TV2 filmet hans prototype, utviklet av selskapet hans Edge Health Technologies. Ifølge Gransæther sa han tydelig at det ikke var den prototypen som var bestilt. Dette støttes av en makker i Edge, som var til stede.

Reportasjen på TV2-nyhetene viste flere nærbilder av Edges prototype. I en bildetekst i nettsaken publisert samme kveld skriver TV 2 at «Regjeringen har bestilt 1000 eksemplarer av maskinen Eivind Gransæther fikk idéen til» under et bilde av maskinen fra Edge.

Men det var ikke denne prototypen Norge hadde kjøpt. Regjeringen bestilte et apparat utviklet av et annet selskap, Servi Group AS.

– Vi oppfattet dette som en tidlig utgave av det som til slutt ble den ferdige prototypen, ved hjelp av andre aktører. Gransæther informerte oss om at det var en variant av denne prototypen som Servi skal produsere for Norge, og det går også frem av vår sak. TV 2s fokus var på ideen og personen som Erna Solberg omtalte, skriver nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 i en e-post til VG.

– Jeg mener at helhetsinntrykket var at utviklingsløpet var en prosess, basert på Gransæthers idé. Hvis det er slik at andre mener dette ble utydelig, respekterer jeg selvsagt det, legger hun til.

UENIGE: Forskningsdirektør Hanne Bjørk i FFI har avvist overfor VG at Edge Health Technologies ble urettmessig utelatt og urettferdig behandlet under prosjektet. Foto: Mattis Sandblad

Oppvaskmøte

Etter reportasjen fikk Gransæther en tekstmelding fra forskningsdirektør Hanne Bjørk i FFI.

«Eivind, ber om at du holder deg i ro og overlater kommunikasjonen til de som er med videre. Uheldig innslag i går» starter tekstmeldingen, som VG har fått se.

De to partene avtalte et møte for å snakke gjennom saken.

– FFI sa at intervjuer i media om prototypen måtte forhåndsgodkjennes. Dersom vi skulle ta kontakt med andre kunder og aktører i utlandet, så skulle de vite og godkjenne det også, sier Gransæther.

Forskningsdirektør Hanne Bjørk sier at FFI ville gjøre Gransæther oppmerksom på at han pliktet å innhente forhåndsgodkjenning fra FFI ifølge kontrakten de hadde signert.

– Vi ønsket å unngå flere reportasjer som den på TV2, hvor Eivind Gransæther i så stor grad tar æren for hele løsningen. Vi var ikke tjent med enda større forvirring rundt hvem som var aktørene bak den endelige løsningen. Det kommuniserte vi til Eivind Gransæther, sier Bjørk.

Hun presiserer at FFI ikke kan vite hva Gransæther sa i intervjuet med TV2, men at dette er basert på reportasjen TV2 sendte.

Avlyste intervjuer

FFI hadde betalt for utviklingen av prototypen og hadde bruksrettigheter til den, selv om de ikke hadde tenkt å ta i bruk prototypen.

I kontrakten Gransæther har signert med FFI står det:

«Publikasjoner, brosjyrer, annonser eller annen form for publisering hvor resultater fra oppdraget omtales, skal forhåndsgodkjennes av FFI. Dersom publisering ikke er til skade for den annen part, bør tillatelse til publisering vanligvis gis.»

Overfor VG bekrefter Bjørk at det inkluderer intervjuer med aviser og pressen.

Etter møtet gjorde FFI det klart at de hadde skaffet juridisk hjelp.

– Jeg skulle intervjues av New York Times en dag etterpå, men det kuttet jeg ut på grunn av dette, sier Gransæther.

VG har fått se kommunikasjonen med en representant for New York Times der intervjuet avtales, og senere avlyses.

Gransæther sier at han også avlyste intervjuer med norske mediehus. Dokumenter viser at FFI også ble orienterte om dette.

FERDIG: Dette er den ferdige versjonen av nød-respiratoren, ifølge Laerdal Medical. Foto: Bernt-Erik Rossavik

Ba om å få lese gjennom

På et tidligere tidspunkt i prosessen hadde FFI også reagert på at Edge var i ferd med å sende en søknad om midler fra EU, der FFI var nevnt uten å være med på søknaden.

I en e-post VG har fått innsyn i, beskriver Bjørk tilliten som «litt tynnslitt». Hun skriver at FFI vil forhåndsgodkjenne omtale helt til de mener tillitsforholdet har bedret seg.

Hun skriver til Gransæther at de ikke har noe imot at han lar seg intervjue om prototypen, men at han ikke må koble det til FFI, Forsvaret, Forsvarets sanitet eller norske myndigheter.

«Vi ber derfor om at du også ber om en gjennomlesning av et slik intervju før dette publiseres, og gir oss anledning til å lese igjennom før endelig godkjenning fra oss foreligger.»

Til VG sier Bjørk at FFI ikke tidligere har bedt om å få lese igjennom intervjuer de ikke selv har bidratt til.

– Ikke hindret kritiske påstander

Kontrakten omtaler annonsering og markedsføring, men overfor VG bekrefter Bjørk at det inkluderer intervjuer med aviser og mediehus.

– Det henger jo sammen, selv om vi skjønner at det kan være en vanskelig grenseoppgang.

– Det var konflikt mellom Edge og FFI på tidspunktet dette ble sagt. Dersom Gransæther ønsket å uttale seg kritisk om FFI og prosessen, og du skulle forhåndsgodkjenne dette, hvordan ville du behandle det?

– Vi har ikke gjort noe for å forhindre kritiske påstander mot oss som Gransæther har kommet med i oppslag i VG de siste ukene. Snarere tvert imot har vi frigitt mye informasjon til VG og andre medier i saken.

– Vil du ha forståelse for at det har blitt oppfattet som at man ikke skal snakke med for eksempel New York Times og andre om prosjektet?

– Nei, fordi han orienterte meg om at han hadde en avtale med New York Times og et par andre mediehus. Da svarte jeg han: «fint, men da vil vi gjerne lese gjennom før det publiseres».

Publisert: 04.06.20 kl. 10:33

Les også

Fra andre aviser