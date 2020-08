KVINNELEDER: Anette Trettebergstuen er leder av kvinnenettverket i Ap. Foto: Gøran Bohlin

Trettebergstuen om Giske-comeback: – For tidlig

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske kan gjøre et comeback allerede på lørdag. Tiden er ikke inne, mener Anette Trettebergstuen, leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

I et leserinnlegg i Trønderdebatt skriver Ellen Reitan, tidligere bystyrepolitiker og AUF-leder i Trondheim, at hun burde sagt ifra da hun var 17, da hun var 20 og da hun var 23.

Videre skriver hun: «Det er utallige situasjoner jeg burde varslet om. Både hendelser som rammet meg personlig og som rammet medlemmer i den organisasjonen jeg hadde fått tillit til å lede».

Reitan skriver at «ingen ble overrasket da #metoo fikk varslene mot Trond Giske til å renne inn», og peker også på det hun mener er en større ukultur i fylkeslaget.

– Det er rystende og vond lesing. Jeg er glad for at de som har opplevd slike ting sier fra og berømmer henne for det, sier Anette Trettebergstuen, som er leder i partiets kvinnenettverk.

Innlegget kommer i kjølvannet av innstillingen av tidligere Ap-nestleder Trond Giske som ny fylkesleder i Trøndelag.

– Det at hun, og mange andre, nå reagerer sterkt på at Giske får et verv understreker det jeg har uttalt tidligere: Det er for tidlig, sier Trettebergstuen og fortsetter:

– Det er lett for andre som ikke har opplevd noen ukultur selv å mene at man skal legge ting bak seg, men for de som har stått midt i det, hatt negative erfaringer selv eller varslet oppleves dette som et nytt slag i trynet.

I innlegget skriver Reitan:

«Gjennom hele min tid i AUF i Trøndelag hadde vi delegasjonsmøter før større partiarrangement. Først ba vi AUFerne om å unngå konkrete mannlige tillitsvalgte i baren, etterpå ba vi dem om å velge de samme mannfolka til ledende verv i partiet».

Mandag ble det klart at Giske er enstemmig innstilt som ny leder i Trøndelag Ap av valgkomiteen. På lørdag vil årsmøtet i fylkeslaget avgjøre om han får jobben eller ikke.

Kvinnenettverk: Har blitt bedre

– På vegne av kvinnenettverket i Trøndelag vil jeg si at det er viktig og bra at Ellen velger å dele, sier Hildegunn Gutvik, leder for kvinnenettverket i Trøndelag.

– Hun beskriver hva hun opplevde da hun var aktiv, og dessverre kan sikkert en del kjenne seg igjen. Vi tror at noen ting har blitt bedre de senere år. Me too har medført økt bevissthet, ikke bare i Trøndelag eller i Arbeiderpartiet.

På spørsmål om innstillingen til ny fylkesleder, svarer hun at kvinnenettverket ikke tar stilling til det.

– Kvinner har på linje med menn deltatt i innspillene som er sendt til valgkomiteen. Partidemokratiet avgjør på lørdag. Ut fra diskusjoner i styringsgruppa er inntrykket mitt at kvinner er like delt som alle andre i denne saken, sier Gutvik.

