KVINNELEDER: Anette Trettebergstuen er leder av kvinnenettverket i Ap. Foto: Gøran Bohlin

Trettebergstuen om Giske-comback: – For tidlig

Tidligere Ap-nestleder Trond Giske kan gjøre et comeback allerede på lørdag. Tiden er ikke inne, mener Anette Trettebergstuen, leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

I et leserinnlegg i Trønder-Avisa skriver Ellen Reitan, tidligere bystyrepolitiker og AUF-leder i Trondheim, at hun burde varslet om «utallige situasjoner» i fylkeslaget.

Innlegget kommer i kjølvannet av innstillingen av tidligere Ap-nestleder Trond Giske som ny fylkesleder i Trøndelag, men Reitan peker på en generell kultur i fylkeslaget.

– Det er rystende og vond lesing. Jeg er glad for at de som har opplevd slike ting sier fra og berømmer henne for det, sier Anette Trettebergstuen til VG.

Hun er leder av partiets kvinnenettverk, og sitter i familie- og kulturkomiteen Stortinget sammen med Trond Giske.

– Det at hun, og mange andre, nå reagerer sterkt på at Giske får et verv understreker det jeg har uttalt tidligere: Det er for tidlig, sier hun og fortsetter:

– Det er lett for andre som ikke har opplevd noen ukultur selv å mene at man skal legge ting bak seg, men for de som har stått midt i det, hatt negative erfaringer selv eller varslet oppleves dette som et nytt slag i trynet.

Mandag ble det klart at Giske er enstemmig innstilt som ny leder i Trøndelag Ap. På lørdag vil årsmøtet i fylkeslaget avgjøre om han får jobben eller ikke.

Publisert: 26.08.20 kl. 12:07

