Grottefest-ansvarlig (24) til VG: – Kom ut av kontroll

Innlagt på Ullevål sykehus med oksygentilførsel forteller én av de fire arrangementsansvarlige hvordan han måtte bære bevisstløse ut av sin egen fest.

Festen var planlagt tre uker i forveien. Eventet fikk tilnavnet «Rave Cave», og over 100 personer hadde meldt sin ankomst. Fra sykesengen på Ullevål forteller 24-åringen om hvordan alt gikk fryktelig galt natt til søndag.

– Det var ikke meningen at det skulle bli så mange, sier han. Ifølge politiet kan opptil 200 personer ha deltatt på grottefesten, også flere VG har snakket med opplyser at det var langt flere enn 100 personen innom grotten.

– Det skulle være rolig, men så kom det bare flere og flere, og det kom ut av kontroll.

Arrangementet var privat, og holdt hemmelig for offentligheten. Stedet for festen var i et gammelt tilfluktsrom på St. Hanshaugen. Foruten festdeltakerne var det også stasjonert aggregater inne i grotten.

Ifølge 24-åringen var aggregatene - som drev lys- og lydanlegg - forsvarlig låst inne i et rom hvor det var ventilasjon. Politiet opplyser til VG at de ikke er kjent med et slikt rom med ventilasjon. Det gjør heller ikke brannvesenet.

- Jeg kjenner ikke til om det er en slik luftekanal inne i fjellanlegget, men poenget er at vi hadde stengt denne festen på sekundet uansett om lufttilstrømningen hadde vært god. Kvelningfaren var bare en av mange ting ved dette arrangementet som utgjorde en fare for liv og helse, sier Lars Magne Hovtun, vakthavende stabssjef i Oslo brann- og redningsetat.

- Det verste bruddet på brannloven er mangel på rømningsveier, legger han til.

ARRANGEMENTET: VG har fått tilsendt dette bildet som viser at arrangementsinvitasjonen lørdag. Politiet opplyser at opptil 200 personer kan ha deltatt på festen. VG har fjernet deler av tekst i bildet som kan identifisere festdeltagere og arrangører med navn.

Arrangøren sier at døren til der aggregatene sto var åpen og at han fant tre bevisstløse personer i rommet da han beveget seg inn dit.

- Jeg tar av meg t-skjorten og holder meg for munnen, og begynner å frakte personene ut. Dette må jeg gjøre i puljer, fordi det er så tungt å puste. Vi får stoppet festen og får folk ut, sier han.

Totalt syv personer var bevisstløse etter nattens grottefest. 25 personer ble behandlet for kullosforgiftninger, hvorav to var polititjenestemenn. Fem personer ble betegnet som kritisk skadet, men samtlige er utenfor livsfare.

Her er plantegningen til grotten på St. Hanshaugen i Oslo. Eier Vidar Haukeland sier innbruddet skjedde til høyre, dvs. ikke det som er betegnet som nødutgang. Foto: DIAKONISSEHUSET

Brøt opp døren

– Anså dere dette arrangementet som forsvarlig?

– Ja, det var ikke meningen at det skulle være så mange, og aggregatet skulle være låst i et rom. Vi hadde allerede festet fra klokken 23 frem til rundt 03.00, uten problem.

– Tenkte dere noe rundt smitteverntiltak?

– Vi hadde opplyst på arrangementssiden om at alle som følte på symptomer, forenlig med corona, om å holde seg hjemme. Det var også flere som hadde munnbind på festen.

fullskjerm neste Politiet har nå sikret grotteinngangen. Foto: Tore Kristiansen

En mann i 20-årene, som hjalp til med rigging av arrangementet, sier de mente aggregatet var mer enn nok forseglet.

– Vi forseglet aggregatet med en bunkerdør 60 meter fra der alle befant seg. Denne bunkergangen hadde et hull rett opp mot himmelen, og det var ikke før noen brøt opp døren det gikk galt, sier han.

Klar over konsekvensene

Mannen sier at de ikke nødvendigvis angrer på arrangementet, men at det er enkelt å være etterpåklok.

– Alle inviterte var klar over konsekvensene knyttet til corona. Det var kanskje ikke det lureste, men alle var villig til å ta en eventuell karantene, sier han.

Han sier at de fleste var fornøyd med resultatet, og at festen var et resultat etter flere måneder med lite sosiale begivenheter.

– Det var for å lette litt på trykket. Fest er en måte folk kommer sammen på, og møter vennene sine, sier han.

Angrer

VG har også snakket med flere personer som var til stede på festen.

– Det virket veldig ordentlig og som at noen prøvde å ta ansvar, sier en mann i 20-årene.

Mannen forlot festen etter en times tid, og sier han angrer på at han deltok.

– Jeg skammer meg veldig og jeg ble veldig bekymret, sier han.

Flere av festdeltagerne sier de ikke var invitert på forhånd, og at de utover kvelden fikk nyss om at det var en større fest de kunne komme på.

– Da vi kom ble vi møtt av to personer som hjalp oss med komme gjennom inngangen og ned i grotten, sier en annen mann.

Mannen sier det var en stor grotte, og at det var stappfullt av mennesker.

Publisert: 30.08.20 kl. 15:28 Oppdatert: 30.08.20 kl. 15:59

