TILTALT: Lime-tiltalte Sajjad Hussain sammen advokat Morten Kjensli fra Advokatfirmaet Rogstad. Hussain valgte Kjensli før ankebehandlingen av Lime-saken og ville at en medtiltalt også skulle bytte advokat, ifølge meldinger lagt frem for retten. Foto: Heiko Junge

Advokatforeningen: Press om å velge ny forsvarer kan være straffbart

En advokat i Lime-saken sier at det var hovedtiltalte Sajjad Hussain som spurte om han kunne forsvare en av de andre i saken. Den tiltaltes forrige forsvarer advarer om at det minste press er brudd på regelverket.

VG fortalte onsdag historien om hvordan Advokatfirmaet Rogstad gikk fra null til fire klienter i den omfattende Lime-saken.

Lime-saken handler om hvorvidt det er begått menneskehandel av arbeidskraft i matbutikker. Den har hatt opptil 13 personer på tiltalebenken med flere titalls advokater i to rettsrunder.







Ankebehandlingen av saken i Borgarting lagmannsrett avsluttes etter ett år i morgen.

I kulissene har det pågått et spill om hvem som skal forsvare de svært innbringende klientene i saken.

Hovedtiltalte Sajjad Hussain har gjennom to rettsrunder alene utløst over 20 millioner kroner i salærer til advokater fra det offentlige.

Etter at saken hadde gått sin første runde i Oslo tingrett i 2016, valgte flere av de tiltalte å bytte advokater.

Fire av disse endte med å få forsvarere fra Advokatfirmaet Rogstad, blant annet Sajjad Hussain.

ADVOKAT: Øystein Storrvik representerer en 34 år gammel kvinne i Lime-saken som gjorde kontoroppgaver i butikkjeden. Han mener klienten er blitt utsatt for press fra Sajjad Hussain. Foto: Frode Hansen

Meldinger om advokatbytte

VG fortalte i gårsdagens artikkel om en rekke tekstmeldinger Sajjad Hussain sendte til en av de andre medtiltalte, en kvinne i 30-årene som gjorde kontoroppgaver i Lime-kjeden.

– Jeg ber deg å bytte advokat. Vær så snill stol på meg siste gang i livet, skrev Hussain til den medtiltalte kvinnen før saken skulle opp på ny for Borgarting lagmannsrett.

Han skrev også at han ville hjelpe henne «økonomisk» om hun lot ham velge advokater for henne. Han be henne ta kontakt med sin advokat, Morten Kjensli i Advokatfirmaet Rogstad.

Kvinnen avviste tilbudet og fortsatte med advokatene hun hadde hatt i første runde av saken.

– Dette er et eksempel på Sajjad Hussains vedvarende press overfor min klient, sier Øystein Storrvik, kvinnens forsvarer, til VG.

Hverken Sajjad Hussain eller Morten Kjensli har svart på noen av VGs spørsmål.

Meldingene mellom Hussain og den medtiltalte kvinnen er lagt frem under rettsforhandlingene i Borgarting lagmannsrett.

AVOCADO-ADVOKAT: Patrick Lundevall-Unger, t. h., jobber i Avocado Advokater og har sammen med Kim Gerdts representert en taxisjåfør i 60-årene i Lime-saken. Foto: Tore Kristiansen

«Patrick, kan du forsvare ham?»

I VGs artikkel i går kommer det frem flere opplysninger om Sajjad Hussain.

Advokat Patrick Lundevall-Unger forteller blant annet om hvordan han endte med å bli oppnevnt for en av de i Lime-saken – en tiltalt taxisjåfør i 60-årene.

– Det var selvfølgelig ikke [taxisjåføren] som ringte meg på telefon og spurte om jeg kunne være forsvarer. Nei, det er Sajjad Hussain som ringer og spør «Patrick, kan du forsvare ham?», forteller Lundevall-Unger, som samtidig understreker at taxisjåføren fikk velge selv om han ønsket ham som forsvarer.

Lundevall-Unger tok kontakt med VG på ny i forrige uke for å forklare at Hussains rolle var begrenset til å tolke samtalene mellom ham og den potensielle klienten.

Lundevall-Unger ble taxisjåførens nye advokat. Så kom advokat Kim Gerdts inn som medforsvarer. Noen måneder senere aksepterte Gerdts et jobbtilbud fra Advokatfirmaet Rogstad.

Sajjad Hussain har avvist å besvare VGs spørsmål om dette så lenge saken hans går for retten.

MISTET KLIENT: Waqar Malik jobbet tidligere i samme firma som advokatnestor Fridtjof Feydt. I dag jobber han i Matrix Advokater. Foto: MATRIX ADVOKATER

– Det minste press

Taxisjåføren ble tidligere representert av advokat Waqar Malik og Fridtjof Feydt, da Lime-saken gikk for Oslo tingrett.

Malik viser til at det er en grunnleggende rettighet at en tiltalt har krav på forsvarer etter eget ønske.

– Dersom min tidligere klient i Lime-saken har byttet av eget ønske, ser jeg ingen problemer med det. Dersom noen derimot har påvirket ham eller utsatt ham for det minste press, er dette noe som er i strid med gjeldende regelverk og ikke i tråd med det frie forsvarervalget, sier Malik fra Matrix Advokater til VG.

– Så lenge det er i samsvar med viljen til min tidligere klient, så må det være helt greit, mener Fridtjof Feydt, som i dag jobber i Advokatfirmaet Rogstad.

Gerdts viser til at det ikke er uvanlig at tiltalte i straffesaker kan ønske ny advokat før en ankesak.

– Det er intet i saken som tilsier at klientenes forsvarervalg har skjedd i strid med advokatetiske regler, skriver Gerdts i en e-post til VG.

LEDER: Jon Wessel-Aas er leder i Advokatforeningen. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– I verste fall straffbart

Jon Wessel-Aas, leder av Advokatforeningen, vil ikke uttale seg om den konkrete saken, men sier på generelt grunnlag at prinsippet om såkalt fritt forsvarervalg er sentralt.

– Forsvarervalget er ikke fritt, dersom man blir presset til å velge en annen forsvarer enn den man selv ønsker. Særlig uheldig er det om et slikt press er motivert av andre hensyn og interesser enn dem som ganger den siktede, uttaler han til VG.

Wessel-Aas viser til at kjernen i prinsippet i utgangspunktet dreier seg om et vern mot at offentlige myndigheter dikterer hvem som skal opptre som en siktets uavhengige forsvarer.

– Men hensynene bak prinsippet blir selvsagt også undergravet om presset kommer fra andre, for eksempel en annen som er mistenkt eller siktet i samme sak, eller som kan risikere å bli det. I verste fall kan slikt press være straffbart, for eksempel som rettsstridig forsøk på å påvirke en en aktør i en rettssak, forklarer Wessel-Aas.

JUSEKSPERT: Erik Keiserud er advokat og har vært medforfatter på kommentarutgaven til Straffeprosessloven. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Full tillit

VG har også bedt advokat Erik Keiserud begrunne betydningen av fritt forsvarervalg. Han er tidligere leder av Advokatforeningen og medforfatter på kommentarutgaven til Straffeprosessloven.

– En forutsetning for at forsvareren skal kunne utføre denne oppgaven, er at siktede har full tillit til forsvareren. Det kan bare oppnås dersom det er siktede som bestemmer hvem som skal ivareta hans eller hennes interesser i saken, påpeker Keiserud.

– Hva er farene for rettssikkerheten om en tiltalt har blitt påvirket eller utsatt for press i forbindelse med valg av sin forsvarer?

– Det sier seg selv at dersom siktede ikke har full tillit til forsvareren, vil forsvareren ikke kunne utføre oppdraget sitt på forsvarlig måte, fordi det for eksempel ikke er full åpenhet mellom forsvareren og siktede, svarer Keiserud.



